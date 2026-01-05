Задействовали более 150 самолетов: новые подробности операции США по задержанию Мадуро: новые подробности

Операцию США в Венесуэле планировали в течение нескольких месяцев до ее реализации, в частности американские военные провели несколько "репетиций" по проникновению в хорошо укрепленную резиденцию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, для этого была создана точная копия здания.

В операции участвовали более 150 самолетов, запущенных с 20 баз в Западном полушарии. Неизвестные ранее детали того, что происходило в Венесуэле в минувшую субботу, раскрыло издание Reuters.

Месяцы планирования и "репетиций"

Молниеносная операция США в Венесуэле, в результате которой американские спецназовцы вывезли из страны Мадуро, без сомнения стала для мира неожиданностью. Впрочем, источники Reuters утверждают: реализации замысла предшествовали месяцы тщательного планирования и отработки действий участниками операции в условиях, максимально приближенных к реальным.

"Элитные американские войска, включая спецподразделение "Дельта" создали точную копию безопасного дома Мадуро и отрабатывали, как они будут попадать в хорошо укрепленную резиденцию. По словам одного источника, знакомого с этим вопросом, ЦРУ еще в августе отправило небольшую команду на места, которая смогла прояснить образ жизни Мадуро, что сделало его задержание беспроблемным", – указано в материале.

Еще два собеседника Reuters сообщили, что американская разведка имела информатора в близком окружении Мадуро, который следил за передвижениями диктатора и должен был сообщить о его точном местонахождении на момент проведения операции.

Издание пишет, что после завершения подготовки президент США Дональд Трамп одобрил операцию. Начаться она должна была за четыре дня до даты фактического проведения. Однако американские военные и разведчики смогли убедить президента США несколько отложить атаку – и дождаться улучшения погодных условий и уменьшения облачности.

В 22:46 по восточному времени в пятницу Трамп окончательно одобрил операцию, которая войдет в историю под названием "Абсолютная решимость", сообщил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

За ходом операции Трамп и его советники наблюдали из президентской резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Сам президент США впоследствии в эфире Fox News признавался, что "никогда не видел ничего подобного" – хотя и "провел несколько неплохих" военных операций.

Масштабная операция

На момент проведения атаки Пентагон сконцентрировал в Карибском бассейне значительные силы. Там находились авианосец, 11 военных кораблей, более 15 тысяч военнослужащих.

Непосредственно в атаке на Каракас и окрестности были задействованы более 150 военных самолетов, взлетевших с 20 американских баз. Среди них – истребители F-35 и F-22, а также бомбардировщики B-1.

Издание подтвердило, что важную роль в подготовке атаки на Венесуэлу сыграл госсекретарь США Марко Рубио.

"По данным одного из источников, старший помощник Трампа Стивен Миллер, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф сформировали основную команду, которая работала над этим вопросом в течение месяцев, регулярно – иногда ежедневно – встречаясь и контактируя по телефону. Они также часто встречались с президентом", – пишет Reuters.

Начало операции

Операция началась, когда Трамп и его советники собрались вместе. Американские самолеты нанесли удары по целям в Каракасе и в окрестностях венесуэльской столицы. Прежде всего целились по средствам ПВО, РЭБ и авиации.

Американские чиновники утверждали, что в результате авиаударов определенные цели были поражены. И имеющиеся доказательства это подтверждают. В частности, корреспонденты Reuters сфотографировали обугленные военные машины венесуэльского зенитного подразделения на авиабазе Ла-Карлота в Каракасе.

Похищение диктатора

Пока американская авиация продолжала наносить удары, спецназовцы "Дельты" начали операцию по десантированию в Каракасе. Военные были "вооружены до зубов", имели при себе даже паяльную лампу – на случай, если бы пришлось прорезать бронированные стальные двери на входе в резиденцию Мадуро.

У резиденции в центре столицы Венесуэлы спецназовцы были в 1 час ночи по восточному времени в субботу, 3 января. Там по ним открыли огонь. Охране диктатора даже удалось подбить один из вертолетов, однако он смог продолжить выполнение задачи.

Когда к резиденции подтянулись все силы, американские военные вместе с агентами ФБР ворвались в резиденцию – той самой, которую Трамп назвал "очень хорошо охраняемой крепостью".

"Они просто ворвались внутрь, и они ворвались в места, куда на самом деле невозможно было войти, знаете, стальные двери, которые были установлены там именно для этого... Их вынесли за считанные секунды", – заявил Трамп.

Мадуро и его жена Силия Флорес сдались практически сразу. Правда, диктатор сначала попытался спрятаться в укрепленной комнате, но не успел закрыть дверь.

По словам Трампа, погибших среди американских военных в результате операции нет. Несколько человек пострадали.

Уже при отходе американцам пришлось вступать в "многочисленные столкновения с самообороной". Однако по состоянию на 3:20 утра по восточному времени вертолеты с Мадуро и его женой на борту уже летели над водой. А ровно через семь часов после объявления об операции в Венесуэле Трамп опубликовал фото диктатора в наручниках, серых спортивных штанах и с завязанными глазами.

"Николас Мадуро на борту американского десантного корабля "Иводзима", – прокомментировал фотографию президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром в субботу, 3 января, стало известно об операции США в Венесуэле. В столице страны, Каракасе, прогремели взрывы, над городом заметили американские вертолеты.

Впоследствии Трамп подтвердил, что США "провели масштабную операцию против Венесуэлы", а также сообщил, что диктатор Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

В то же время американский президент заявил, что США намерены управлять Венесуэлой до обеспечения юридически правильной смены власти в этом государстве. Впоследствии издание Bloomberg назвало имя выбранного Трампом "американского руководителя" для Венесуэлы. Т

В Штатах Мадуро и его жене, Силии Флорес, предъявлены обвинения в заговоре с целью наркотерроризма, поставке кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которая могла быть использована против США.

В понедельник оба должны предстать перед судом. Прокуратура, как сообщается, настаивает на смертной казни для диктатора.

