Трамп уже выбрал американского руководителя для Венесуэлы: Bloomberg узнал имя

Государственный секретарь США Марко Рубио временно возглавит процесс управления Венесуэлой. Это продлится до момента обеспечения безопасной и правовой смены власти в стране.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления одного из чиновников, в Вашингтоне пока не рассказали деталей о формате такого управления. Также остается неизвестным, кто именно будет отвечать за практическую реализацию заявленных планов.

После заявления президента США Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов взять под контроль Венесуэлу и захвата президента Николаса Мадуро возникла значительная неопределенность относительно дальнейших действий. Ее усиливает в частности отсутствие объяснений от Белого дома, как именно будет происходить управление государством.

По словам американского чиновника, ключевую роль в этом процессе будет выполнять государственный секретарь Марко Рубио. На протяжении карьеры он неоднократно критиковал Николаса Мадуро и бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. В то же время Bloomberg отмечает, что пока отсутствует четкий план относительно возможного размещения американских военных или администрации на территории страны.

"Сопротивление Трампа продолжению присутствия американских войск и его обвинения лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо как "милой женщины", которая не готова взять власть, свидетельствуют о том, что он решил дать Родригесу и другим сторонникам Мадуро второй шанс, а не полноценную смену режима", – отмечает Bloomberg.

Вместе с тем Дональд Трамп дал понять, что особое внимание уделяет нефтяному сектору Венесуэлы. По оценке вице-президента и старшего директора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета Мэтью Кренига, США пытаются влиять на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и ее окружение.

"Трамп пытается контролировать вице-президента Венесуэлы и людей вокруг нее с помощью кнута и пряника, чтобы достичь желаемых результатов для США. Посмотрим, сработает ли это", – сказал Мэтью Крениг.

Напомним, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию 3 января задержали силы специального назначения США во время ночного рейда в Каракасе (столица Венесуэлы).

Против Мадуро и его жены обнародовали обновленный обвинительный акт по обвинениям в наркотерроризме, контрабанде кокаина и незаконном хранении пулеметов. Их перевезли в Нью-Йорк для содержания в Metropolitan Detention Center.

Как сообщал OBOZ.UA,захват президента Венесуэлы вызвал противоположные реакции в США. От массовых протестов против интервенции до публичных празднований среди венесуэльских мигрантов. Акции прошли сразу в нескольких крупных городах, в частности в Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Кроме того, президент США Дональд Трамп искал возможности убрать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро еще во время своей первой президентской каденции. Уже тогда американский лидер положил глаз на венесуэльскую нефть.

