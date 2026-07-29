"Выпустили джинна из бутылки": в правительстве Польши раскритиковали партию ПиС за фактически выдачу обществу разрешение на ненависть

Рост числа случаев насилия в отношении украинцев в Польше – не случайность. Это прямые последствия нынешней риторики некоторых польских политиков, в частности из лагеря "Объединенных правых" и бывшей правящей партии "Право и справедливость". Более того, такие последствия поляки имеют на фоне "молчания президента Кароля Навроцкого", считает нынешнее правительство Польши.

Видео дня

Именно правые, опираясь на такое молчаливое одобрение президента, дали польскому обществу "разрешение на ненависть", отметил спикер правительства Польши Адам Шлапка. Так он прокомментировал заявление канцелярии президента Польши о том, что правительство якобы не может справиться с ростом агрессии среди поляков в отношении украинцев.

Бесчеловечное отношение

В первую очередь Адам Шлапка напомнил об инциденте в Бельско-Бялой.

Напомним: этот случай произошел 12 июля в пассажирском автобусе указанного города. Украинский ребенок ехал в общественном транспорте с двумя подругами-ровесницами, когда взрослый мужчина из того же автобуса набросился на них с оскорблениями из-за национальности.

По мнению Адама Шлапки, этот взрослый поляк "действовал под влиянием дезинформации", которую распространяют представители правых в отношении Украины и украинцев.

"Правые политики – вот источник и причина роста насилия, которое мы сейчас переживаем в Польше. Именно такое поведение провоцируют правые. И это отвратительно. Это даже трудно назвать влиянием дезинформации – это просто какое-то бесчеловечное отношение. Меня физически тошнит от таких действий, от того, что творят правые", – сказал он.

Разрешение на ненависть

Пресс-секретарь правительства напомнил, что ранее именно глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский ввел непосредственно в "Право и справедливость" и в польский политикум в целом представителей праворадикальных кругов. А теперь они объединились в лагере "Объединенных правых".

"Вся их риторика фактически и дает разрешение на ненависть в публичной сфере", – пояснил Шлапка.

Он добавил, что польское правительство принципиально не соглашается с такими "варварскими поступками политиков" и будет решительно противодействовать проявлениям ненависти и насилия в обществе – реакция будет "безжалостной и жесткой".

Джин из бутылки

Пресс-секретарь правительства также позволил себе осторожную критику в адрес президента Кароля Навроцкого

"Сегодня президент Навроцкий просто не высказывается по этим вопросам. Причем ранее он много раз говорил, что некоторые беспорядки якобы могут быть "благородной формой борьбы", что просто неприемлемо. Итак, лагерь "Объединенных правых" выпустил этого джина из бутылки, и теперь мы видим все эти последствия на улицах", – сказал он.

"Благородной формой борьбы" Навроцкий называет… драки футбольных фанатов.

Нападения на украинцев в Польше

К сожалению, вышеупомянутый инцидент в Бельско-Бялой – не единичный случай. Напомним, например, что правоохранительные органы Польши начали расследование инцидента на строительной площадке в городе Скавина, Малопольское воеводство. Там представитель строительной группы Stadnicki обрушился с руганью на работников из Украины и даже пытался избить их.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Польше жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент.

Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении, им грозит уголовная ответственность. Однако в целом масштабы неприязни к украинцам в Польше уже вызывают беспокойство у представителей местных органов власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!