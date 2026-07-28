"Хулиганы получили политическую поддержку": Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападения на украинцев в Польше

В Польше растет беспокойство из-за случаев насилия в отношении граждан Украины. Премьер-министр Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на эти инциденты.

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В ответ в президентской канцелярии заявили о неспособности правительства обеспечить безопасность. Об этом сообщает Radio RMF24.PL.

Что известно

Инцидент произошел 26 июля во Вроцлаве на улице Окулицкого, где напали на 20-летнюю женщину и 21-летнего мужчину украинской национальности. Правоохранители задержали двух подозреваемых, одному из них уже предъявлено обвинение в нападении на почве национальной ненависти.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что подобные случаи не являются единичными и требуют жесткой реакции.

"Украинцы часто становятся жертвами насилия", – подчеркнул он, добавив, что предвзятость и ненависть все чаще подпитывают агрессию.

По словам главы правительства, один из задержанных хвастался в соцсетях тем, что является пограничником.

"Мы прекрасно знаем, какие силы стоят за людьми, которые притворяются великими патриотами", – подчеркнул Туск.

Премьер призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на ситуацию и прекратить молчание.

"Я призываю президента прекратить молчание", – заявил он, упомянув предыдущие высказывания о так называемых "благородных рукопашных стычках".

В то же время Туск резко раскритиковал политические силы, которые, по его словам, терпимо относятся к агрессии.

"Хулиганы получили политическую поддержку", – отметил премьер, подчеркнув, что такая поддержка способствует росту насилия.

Туск также подчеркнул важность сохранения ценностей "Солидарности".

"Это величайшее достояние Польши, ее национальное наследие", – отметил премьер, подчеркнув, что терпимость к насилию может разрушить репутацию страны.

Кроме того, он обратился к Ярославу Качиньскому с призывом прекратить риторику о создании "ополчений", добавив, что политическая поддержка радикальных настроений способствует росту агрессии.

В канцелярии президента отреагировали на заявления премьера, возложив ответственность на правительство.

"Дональд Туск не в состоянии обеспечить безопасность на польских улицах", – заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, рост агрессии является следствием беспомощности правительства и неэффективной работы Министерства внутренних дел.

"Премьер-министр Туск в своем характерном стиле в очередной раз пытается манипулировать общественным мнением", – добавили в канцелярии.

В то же время там подчеркнули, что любое насилие должно быть решительно осуждено, а виновные – наказаны.

"Любое насилие следует осуждать со всей решительностью", – подчеркнул представитель президента.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабы неприязни к украинцам в Польше вызвали беспокойство у представителей некоторых местных органов власти.

Так, в городском совете польского Сопота призвали власти начать общенациональную социальную кампанию по противодействию антиукраинским настроениям.

Представители муниципалитета заявили о необходимости борьбы с ксенофобскими и националистическими нарративами, которые, по их мнению, способствуют распространению враждебности по отношению к украинцам.

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