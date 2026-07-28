"Хулиганы получили политическую поддержку": Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападения на украинцев в Польше
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В Польше растет беспокойство из-за случаев насилия в отношении граждан Украины. Премьер-министр Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на эти инциденты.
В ответ в президентской канцелярии заявили о неспособности правительства обеспечить безопасность. Об этом сообщает Radio RMF24.PL.
Что известно
Инцидент произошел 26 июля во Вроцлаве на улице Окулицкого, где напали на 20-летнюю женщину и 21-летнего мужчину украинской национальности. Правоохранители задержали двух подозреваемых, одному из них уже предъявлено обвинение в нападении на почве национальной ненависти.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что подобные случаи не являются единичными и требуют жесткой реакции.
"Украинцы часто становятся жертвами насилия", – подчеркнул он, добавив, что предвзятость и ненависть все чаще подпитывают агрессию.
По словам главы правительства, один из задержанных хвастался в соцсетях тем, что является пограничником.
"Мы прекрасно знаем, какие силы стоят за людьми, которые притворяются великими патриотами", – подчеркнул Туск.
Премьер призвал президента Кароля Навроцкого публично отреагировать на ситуацию и прекратить молчание.
"Я призываю президента прекратить молчание", – заявил он, упомянув предыдущие высказывания о так называемых "благородных рукопашных стычках".
В то же время Туск резко раскритиковал политические силы, которые, по его словам, терпимо относятся к агрессии.
"Хулиганы получили политическую поддержку", – отметил премьер, подчеркнув, что такая поддержка способствует росту насилия.
Туск также подчеркнул важность сохранения ценностей "Солидарности".
"Это величайшее достояние Польши, ее национальное наследие", – отметил премьер, подчеркнув, что терпимость к насилию может разрушить репутацию страны.
Кроме того, он обратился к Ярославу Качиньскому с призывом прекратить риторику о создании "ополчений", добавив, что политическая поддержка радикальных настроений способствует росту агрессии.
В канцелярии президента отреагировали на заявления премьера, возложив ответственность на правительство.
"Дональд Туск не в состоянии обеспечить безопасность на польских улицах", – заявил пресс-секретарь президента.
По его словам, рост агрессии является следствием беспомощности правительства и неэффективной работы Министерства внутренних дел.
"Премьер-министр Туск в своем характерном стиле в очередной раз пытается манипулировать общественным мнением", – добавили в канцелярии.
В то же время там подчеркнули, что любое насилие должно быть решительно осуждено, а виновные – наказаны.
"Любое насилие следует осуждать со всей решительностью", – подчеркнул представитель президента.
Как сообщал OBOZ.UA, масштабы неприязни к украинцам в Польше вызвали беспокойство у представителей некоторых местных органов власти.
Так, в городском совете польского Сопота призвали власти начать общенациональную социальную кампанию по противодействию антиукраинским настроениям.
Представители муниципалитета заявили о необходимости борьбы с ксенофобскими и националистическими нарративами, которые, по их мнению, способствуют распространению враждебности по отношению к украинцам.
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