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Издевательства над украинскими детьми в автобусе в Польше: какое наказание грозит злоумышленнику

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
2 минуты
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Мужчину обвиняют в оскорблении трёх украинок из-за их национальности
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54-летнему мужчине предъявили обвинение после инцидента с тремя гражданками Украины, среди которых были две 11-летние девочки. Инцидент произошел в субботу в автобусе городского перевозчика в польском городе Бельско-Бяла. Подозреваемый признал свою вину, а следствие продолжается.

О ходе расследования сообщили в Окружной прокуратуре Бельско-Бялой, информацию также обнародовало RMF24. В прокуратуре отметили, что мужчину обвиняют в оскорблении трёх украинок по признаку их национальной принадлежности, а также в посягательстве на телесную неприкосновенность одной из несовершеннолетних.

Позиция следствия

В прокуратуре сообщили, что в отношении подозреваемого применен полицейский надзор и ему запрещено контактировать с потерпевшими. По инкриминируемым статьям ему грозит до трех лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Бельско-Бялой Малгожата Мось-Браховская рассказала, что мужчина признал свою вину и дал подробные объяснения. В то же время их содержание правоохранители не разглашают.

"Мужчина признал совершение инкриминируемого ему деяния и дал подробные объяснения. Учитывая начальную стадию производства и, прежде всего, в интересах потерпевших, мы не сообщаем о содержании этих объяснений", – сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Обстоятельства инцидента

Напомним, инцидент произошел в субботу в автобусе городского перевозчика MZK. На видеозаписях, появившихся в интернете, слышно, как мужчина агрессивно и нецензурно обращается к двум 11-летним украинским девочкам.

По информации перевозчика, водитель автобуса отреагировал на крики, отвлек внимание мужчины от детей и попросил его покинуть салон на ближайшей остановке. После этого девочки продолжили поездку.

Девочка, на которую нападал поляк

После инцидента компания MZK Бельско-Бяла проанализировала записи камер видеонаблюдения. В компании заявили, что поведение девушек не создавало дискомфорта для других пассажиров.

По данным перевозчика, одна из пострадавших положила ноги в сторону своей подруги, которая сидела на сиденье ниже. В компании признали, что такое поведение отличалось от общепринятых норм, однако подчеркнули, что подобное нередко можно увидеть среди молодых пассажиров.

В MZK также отметили, что анализ записей не подтвердил нарушения комфорта других людей в салоне. По информации компании, большую часть поездки девушки пользовались мобильными телефонами.

Мужчина, оскорблявший украинских детей

Перевозчик сообщил, что сначала мужчина лишь сделал замечание детям, после чего некоторое время не реагировал. Впоследствии он начал кричать и использовать нецензурную лексику. В компании подчеркнули, что реакция взрослого мужчины была явно несоразмерна поведению несовершеннолетних и не может быть оправдана.

Показания потерпевших

Во вторник следователи допросили обеих 11-летних девочек. Они рассказали правоохранителям о ходе событий в автобусе.

Пресс-секретарь прокуратуры заявила, что в ходе допроса не было установлено никаких признаков провокационного или нецензурного поведения со стороны детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 54-летнего мужчину задержали в понедельник. Выяснилось, что он работал водителем в MZK, но длительное время находился на больничном. После инцидента предприятие приняло решение прекратить с ним сотрудничество.

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