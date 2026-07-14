Издевательства над украинскими детьми в автобусе в Польше: какое наказание грозит злоумышленнику

54-летнему мужчине предъявили обвинение после инцидента с тремя гражданками Украины, среди которых были две 11-летние девочки. Инцидент произошел в субботу в автобусе городского перевозчика в польском городе Бельско-Бяла. Подозреваемый признал свою вину, а следствие продолжается.

Видео дня

О ходе расследования сообщили в Окружной прокуратуре Бельско-Бялой, информацию также обнародовало RMF24. В прокуратуре отметили, что мужчину обвиняют в оскорблении трёх украинок по признаку их национальной принадлежности, а также в посягательстве на телесную неприкосновенность одной из несовершеннолетних.

Позиция следствия

В прокуратуре сообщили, что в отношении подозреваемого применен полицейский надзор и ему запрещено контактировать с потерпевшими. По инкриминируемым статьям ему грозит до трех лет лишения свободы.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Бельско-Бялой Малгожата Мось-Браховская рассказала, что мужчина признал свою вину и дал подробные объяснения. В то же время их содержание правоохранители не разглашают.

"Мужчина признал совершение инкриминируемого ему деяния и дал подробные объяснения. Учитывая начальную стадию производства и, прежде всего, в интересах потерпевших, мы не сообщаем о содержании этих объяснений", – сказала пресс-секретарь прокуратуры.

Обстоятельства инцидента

Напомним, инцидент произошел в субботу в автобусе городского перевозчика MZK. На видеозаписях, появившихся в интернете, слышно, как мужчина агрессивно и нецензурно обращается к двум 11-летним украинским девочкам.

По информации перевозчика, водитель автобуса отреагировал на крики, отвлек внимание мужчины от детей и попросил его покинуть салон на ближайшей остановке. После этого девочки продолжили поездку.

После инцидента компания MZK Бельско-Бяла проанализировала записи камер видеонаблюдения. В компании заявили, что поведение девушек не создавало дискомфорта для других пассажиров.

По данным перевозчика, одна из пострадавших положила ноги в сторону своей подруги, которая сидела на сиденье ниже. В компании признали, что такое поведение отличалось от общепринятых норм, однако подчеркнули, что подобное нередко можно увидеть среди молодых пассажиров.

В MZK также отметили, что анализ записей не подтвердил нарушения комфорта других людей в салоне. По информации компании, большую часть поездки девушки пользовались мобильными телефонами.

Перевозчик сообщил, что сначала мужчина лишь сделал замечание детям, после чего некоторое время не реагировал. Впоследствии он начал кричать и использовать нецензурную лексику. В компании подчеркнули, что реакция взрослого мужчины была явно несоразмерна поведению несовершеннолетних и не может быть оправдана.

Показания потерпевших

Во вторник следователи допросили обеих 11-летних девочек. Они рассказали правоохранителям о ходе событий в автобусе.

Пресс-секретарь прокуратуры заявила, что в ходе допроса не было установлено никаких признаков провокационного или нецензурного поведения со стороны детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 54-летнего мужчину задержали в понедельник. Выяснилось, что он работал водителем в MZK, но длительное время находился на больничном. После инцидента предприятие приняло решение прекратить с ним сотрудничество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!