"На фронт, к*урва!" В Польше уволили прораба, который напал с ругательствами на украинских работников

Правоохранительные органы Польши начали расследование инцидента на строительной площадке в городе Скавина, Малопольское воеводство. Там представитель строительной группы Stadnicki обрушился с ругательствами на работников из Украины и даже пытался побить их.

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Инцидент произошел в минувшую пятницу, непосредственно на территории производственного комплекса строительной группы. Как утверждает польский вещатель RMF24, правоохранительные органы квалифицировали происшествие как "дискриминация по национальному признаку".

Что произошло

Расследование началось с заявления пострадавших украинцев, поданного в польскую полицию. К заявлению было приложено также видео, снятое во время инцидента одним из наших соотечественников.

На видеозаписи видно, как прораб группы Stadnicki, используя нецензурную лексику, оскорбляет украинских работников. Он также подходит к человеку, ведущему съемку, и пытается отобрать у него мобильный телефон.

"На фронт, б*ть, Путин вас ждет", — кричит поляк украинцам.

Что говорят в полиции

Именно после просмотра видеозаписи правоохранители решили квалифицировать возбужденное дело как "факт дискриминации по национальному признаку", утверждает спикер полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло.

По ее словам, правоохранители лишь собирают материалы и оформляют дело, которое будет передано в прокуратуру. Именно прокуратура будет вести расследование.

Хотя личность подозреваемого уже установлена, его решили не задерживать.

Что говорят в компании

Группа Stadnicki, в которой работал подозреваемый, "приняла решение о принятии немедленных и решительных мер по данному делу". А именно – увольнение своего прораба.

"Этот человек больше никоим образом не представляет нашу компанию. В то же время мы выражаем глубокое сожаление в связи с тем, что произошло столь серьезное событие. Нам чрезвычайно досадно из-за этой ситуации. Никакие эмоции или профессиональные споры не могут служить оправданием физической агрессии", – говорится в заявлении группы.

В компании также подчеркнули, что"решительно и безоговорочно осуждают любые формы агрессии и насилия", а также добавили, что"поведение этого человека было его полностью частным, самовольным действием".

Как сообщал OBOZ.UA, также в Польше жестоко избили молодую пару из Украины. Нападению девушка и парень подверглись из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент.

Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении, им грозит уголовная ответственность. Однако в целом масштабы неприязни к украинцам в Польше уже вызывают беспокойство у представителей местных органов власти.

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