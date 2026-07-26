В Польше растет неприязнь к украинцам: депутаты забили тревогу из-за проявлений ксенофобии

Депутаты городского совета польского Сопота призвали власти начать общенациональную социальную кампанию по противодействию антиукраинским настроениям. В резолюции они заявили о необходимости борьбы с ксенофобскими и националистическими нарративами, которые, по их мнению, способствуют распространению враждебности по отношению к украинцам.

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Сопот стал первым городом в Польше, официально выразившим протест против роста антиукраинских настроений и языка вражды. Об этом стало известно из публикации депутата городского совета Сопота Барбары Бжезицкой, которая обнародовала проект резолюции в социальных сетях.

Городской совет Сопота принял резолюцию "О противодействии росту антиукраинских настроений и выражении солидарности с гражданками и гражданами Украины, проживающими в Польше". В документе депутаты заявили, что наблюдают усиление антиукраинских настроений в стране, которые, по их оценке, принимают форму опасной радикализации.

Авторы резолюции подчеркнули, что Сопот остается открытым городом, основанным на принципах диалога, солидарности и взаимного уважения. В то же время они отметили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года жители города помогали людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

В документе отмечается, что украинцы стали частью местного сообщества и имеют право жить в безопасности, в условиях достоинства и уважения. Депутаты также указали, что проявления ненависти и случаи враждебного отношения по национальному признаку в значительной степени связаны с распространением дезинформации в СМИ и цифровом пространстве.

"Язык ненависти, распространяющийся в цифровом пространстве, все чаще проникает в жизнь общества — в том числе и на улицы Сопота, где граждане Украины становятся жертвами словесных и физических нападений", — говорится в резолюции.

В обращении к президенту, премьер-министру, депутатам Сейма и сенаторам Польши представители Сопота выдвинули два основных призыва. Первый касается запуска общенациональной социальной кампании, которая должна основываться на официальных данных Главного статистического управления Польши.

По словам депутатов, статистика демонстрирует высокий уровень профессиональной активности украинцев в Польше. В резолюции отмечается, что граждане Украины являются важной частью экономики страны, в частности благодаря уплате налогов и вкладу в преодоление последствий демографического кризиса.

Второй призыв касается необходимости решительного противодействия ксенофобским и националистическим нарративам. В Сопоте заявили, что такие взгляды могут усиливаться внешними, враждебными Польше центрами влияния, стремящимися к дестабилизации страны.

В резолюции польские власти призвали принять неотложные меры, чтобы остановить распространение ненависти до того, как радикализация приведет к необратимым последствиям для общества.

Ранее стало известно, что в Польше существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. Нападавший ударил подростка и вытолкнул обоих подростков из салона общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, социологи Центра исследования общественного мнения Польши (CBOS) обнародовали результаты опроса об отношении поляков к Украине и украинско-польским отношениям. Исследование показало, что 75% респондентов считают сотрудничество между Польшей и Украиной приоритетным на фоне угрозы со стороны России, при этом 73% убеждены, что политики обеих стран разжигают конфликты ради собственной политической выгоды.

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