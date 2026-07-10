"Всегда могут рассчитывать на нас": польский политик публично направил помощь армии РФ. Видео

Глава новой пророссийской партии в Польше "Front", бывший польский чиновник и депутат Кшиштоф Толвинский специально посетил Беларусь, чтобы передать "гуманитарную помощь" российским военным захватчикам. Сбор средств на эту "помощь" его партия проводила в сети с июня текущего года.

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Так или иначе, "Front" закупил, а Толвинский привез белорусам целых 20(!) медицинских аптечек для российских оккупантов. Рассказывая об этом, поляк отметил, что захватчики "всегда могут рассчитывать на нас".

Политическая ошибка

Интересно – в видео Толвинский утверждает, что приехал в Беларусь, поскольку, по его словам, в Польше сделать это якобы невозможно. Почему поляк не поехал непосредственно к россиянам, он никак не объяснил.

В платежных документах, которые обнародовал сам Толвинский, указана сумма в 1210 белорусских рублей. Это около 420 долларов США. Этих денег хватило лишь на 20 аптечек для российских военных.

Оправдывая свой поступок, поляк утверждает, что предыдущее правительство его страны с начала масштабного вторжения РФ в Украину "поступило морально позорно" и "допустило тяжёлую политическую ошибку".

Ошибка, по его мнению, заключается в том, что Польша передавала Украине оружие,"чтобы украинцы могли убивать россиян". Тогда как сам Толвинский и вся его партия собрали для россиян "мирную гуманитарную помощь".

Реакция на поступок

Пост Толвинского в сети собрал немного комментариев и лайков, подавляющее большинство из которых – комментарии представителей партии Front. Поэтому неудивительно, что в этих комментариях поляку выражают благодарность. Но среди них есть и комментарий одной украинки.

"Спасибо, господин Кшиштоф, за помощь в том, чтобы убить меня! Столько украинцев уже уничтожила Россия, а теперь мы можем умереть с помощью поляка. Как же это подло", – отметила жительница Львова.

Другие поляки, не связанные с партией Толвинского , согласились с украинкой – поступок их соотечественника является подлостью.

О ком идет речь

Толвинский, 1968 года рождения, – фермер. В 2007 году он стал заместителем государственного секретаря в польском министерстве казначейства, а в 2010-2011 годах был депутатом парламента 6-го созыва.

С тех пор он неоднократно баллотировался на выборах от различных партий, даже создал вышеупомянутый "Фронт", однако безуспешно. Во время последних выборов Толвинский даже пытался зарегистрироваться на выборы в качестве кандидата в президенты.

Это не первая его поездка в Беларусь, поляк посещал эту республику и в августе 2022 года.

В 2026 году окружной суд в Белостоке признал Толвинского виновным в оскорблении украинцев и разжигании ненависти по национальному признаку.

Как сообщал OBOZ.UA, отношения между Польшей и Украиной остаются напряжёнными, и недавно они ещё больше обострились из-за политического спора вокруг передачи ракет для систем Patriot. По этому поводу последний опрос показал: большинство польских граждан считает, что помощь Киеву со стороны Варшавы была слишком большой.

Отметим, что этому предшествовало обвинение польской оппозиции в адрес правительства в тайной передаче Украине боекомплекта для тяжелых ЗРК Patriot. В ответ Министерство обороны страны заявило, что рассекретит информацию о военной помощи Украине, оказанной в период с 2022 по 2026 гг. Объявленная сумма помощи составляет примерно 16,5 миллиарда злотых.

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