Польша рассекретит всю помощь Украине с 2022 года: министр обороны отреагировал на заявление вице-спикера

Варшава рассекретит всю военную помощь, предоставленную Украине с начала полномасштабной войны. Такое решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском.

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Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети Х. По его словам, о каждой передаче военной помощи был проинформирован президент Кароль Навроцкий.

Также Косиняк-Камыш написал, что поручил Службе военной контрразведки проверить, кто пытался разгласить государственные тайны, связанные с этими поставками.

"Я приказал рассекретить все поставки в Украину с 2022 по 2026 год. Я также поручил Службе военной контрразведки расследовать, кто умышленно пытался раскрыть государственную тайну. Мы действуем в зоне боевых действий вблизи нашей границы, и каждое действие, направленное против национальных интересов Польши, ставит под угрозу безопасность польских граждан. Мы привлечём к ответственности всех виновных, независимо от их неприкосновенности. Во всех своих действиях мы всегда руководствуемся интересами безопасности польских женщин и мужчин", – заявил Косиняк-Камыш.

Напомним, ранее в Польше разразился скандал из-за якобы тайной передачи Украине ракет ПВО для систем Patriot в марте 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA в апреле 2026 года, правительство Польши могло тайно передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Речь идет о ракетах MSE (Missile Segment Enhancement), способных сбивать цели, летящие по баллистической траектории.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на разрушение союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля вновь должна стать болезненная тема общей истории.

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