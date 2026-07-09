Сколько поляков считают военную помощь, оказанную Польшей Украине, чрезмерной: результаты опроса

Отношения между Польшей и Украиной остаются напряженными, и недавно они еще больше обострились из-за политического спора вокруг передачи ракет для систем Patriot. В связи с этим последний опрос показал, что большинство польских граждан считает, что помощь Киеву со стороны Варшавы была слишком большой.

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Об этом свидетельствуют данные опроса SW Research. Результаты публикует Onet.

Помощь Украине со стороны Польши

Наибольший процент респондентов, 44,8%, считали, что помощь, оказанная Украине, была слишком большой. Несколько меньшая группа, 38,2%, сочла масштаб поддержки уместным. 10,2% респондентов выбрали ответ "трудно сказать", лишь 6,8% респондентов заявили, что Польша оказала Украине слишком мало военной поддержки.

Опрос показывает, что вопрос поддержки Украины остается одной из самых спорных тем в польских общественных дебатах. В то же время разрыв между первыми двумя позициями составил всего 6,6%.

Отметим, что этому предшествовали обвинения польской оппозиции в адрес правительства в тайной передаче Украине боекомплекта для тяжелых ЗРК Patriot. В ответ Министерство обороны страны заявило, что рассекретит информацию о военной помощи Украине, оказанной в период с 2022 по 2026 гг. Раскрытая сумма помощи составляет примерно 16,5 миллиарда злотых.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел в Анкаре более чем часовую встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. По ее итогам стороны подтвердили общее видение главной угрозы для обоих государств – России – и договорились поддерживать постоянный диалог и конструктивно работать над всеми вопросами украинско-польской повестки дня.

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