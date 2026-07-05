Польша тайно передала Украине ракеты Patriot, – вице-спикер Сейма

Польское правительство могло втайне от парламента передать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что, если эта информация подтвердится, действия властей можно расценивать как грандиозный скандал.

Видео дня

Политик возмутился, что дорогостоящие и дефицитные ракеты отправили Украине, в то время как Польша осталась без защиты от российских "Искандеров" из Калининградской области. Об этом Босак заявил в соцсети Х.

Удар по собственной безопасности

Босак подчеркнул, что переданные ракеты были приобретены в США для создания национальной многослойной системы ПВО, которая строится уже много лет, но до сих пор не завершена. Вице-спикер обратил внимание на то, что это были единственные снаряды в распоряжении Варшавы, способные перехватывать российские баллистические ракеты "Искандер", размещенные в Калининградской области.

"Очень тревожная информация о том, что в тайне от парламента правительством были переданы ракеты Patriot, которые нам очень нужны для нашей системы противовоздушной обороны, способной бороться с "Искандерами". И что в тайне от парламента они были отправлены на Украину. Если это правда – это скандал", – заявил политик.

В своем аккаунте Х вице-спикер Сейма Польши уточнил, что передача дефицитного вооружения, по имеющимся данным, произошла еще в марте. Вице-спикер резко раскритиковал правительство за кулуарные решения, обвинив политиков в попытках "строить из себя благодетелей" не за собственный счет, а за счет безопасности польского государства.

Сейм требует контроля

Босак заявил, что из-за таких решений правительства многолетние и дорогостоящие программы закупки вооружения аннулируются единоличными решениями исполнительной власти. Также он предложил законодательно ограничить полномочия правительства в вопросах военной помощи.

Босак призвал незамедлительно принять закон, который полностью запретит передачу любого польского вооружения за границу без официального согласия и одобрения парламента.

Как сообщал OBOZ.UA в апреле 2026, правительство Польши могло тайно передать Украине ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot. Речь идет о ракетах MSE (Missile Segment Enhancement), способных сбивать цели, летящие по баллистической траектории.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на разрушение союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля снова должна стать болезненная тема общей истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!