Восемь стран ЕС призвали блок повысить готовность к войне и стихийным бедствиям: в чем причина

Восемь государств Европейского Союза призвали ЕС срочно усилить готовность к масштабным кризисам — от военных конфликтов до техногенных и стихийных бедствий. Инициатива усилилась после российской агрессии и энергетических сбоев в некоторых странах ЕС.

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Об этом пишет The Financial Time. К коалиции присоединились Нидерланды вместе с Финляндией, Швецией, странами Балтии, Бельгией и Люксембургом. Участники встретились в Брюсселе и выразили обеспокоенность отсутствием скоординированной подготовки к чрезвычайным ситуациям, в частности недостатком укрытий и слабой системой кризисного реагирования.

Европейская комиссия в начале этой весны призвала столицы стран разработать планы, включающие рекомендации гражданам по запасам пищи на три дня, модернизации аварийных убежищ и создания трансграничных кризисных центров в случае конфликта или климатических катастроф.

Эта инициатива появилась после того, как европейские разведывательные службы предупредили, что Россия может напасть на государство-член ЕС в течение трех-пяти лет, что усилит угрозы, связанные с изменением климата, включая наводнения и лесные пожары.

"Мы все знаем, что мир вокруг нас меняется, что мы находимся в новой геополитической среде, где риск кризиса или даже войны является реалистичным", — заявил министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил. Он считает, что именно готовность к худшим сценариям позволяет лучше справляться с локальными бедствиями

По словам нидерландского чиновника, группа стран, которая встретилась в Брюсселе для обсуждения улучшения устойчивости в то время, когда ЕС вкладывает огромные средства в свой оборонный сектор, чтобы подготовиться к возможности полномасштабного конфликта, считала себя "вероятно более продвинутой" в этом вопросе, чем другие, которые проявили меньшую готовность последовать этому примеру, частично из-за опасений вызвать панику среди своего населения.

В то же время подходы к подготовке среди стран ЕС существенно различаются: некоторые государства до сих пор не имеют даже базовых средств оповещения, таких как сирены. Поэтому министры призвали Еврокомиссию активизировать работу над общей оценкой угроз и совершенствованием механизмов гражданской защиты.

"Некоторые страны только что установили сирены. Другие страны сообщили нам, что 25 лет назад они прекратили использовать свои сирены. Так что вы можете видеть, что существуют разные подходы к этим вопросам", — сказал ван Вил.

Министр утверждал, "если вы готовитесь к худшему сценарию — кризису военного конфликта — тогда с локальными катастрофами легче справиться". Однако для эффективного реагирования также необходима координация действий между столицами по таким вопросам, как накопление запасов, системы сигнализации или создание достаточного количества укрытий.

Нидерланды уже начали внедрять "пункты экстренной поддержки", где во время кризисных ситуаций, таких как отключение электроэнергии, граждане могут зарядить гаджеты, получить информацию или сообщить об исчезновении людей. Ван Вил считает, что этот подход может стать моделью для всей Европы.

Кроме этого, восемь министров призвали комиссию ускорить собственную работу, включая анализ угроз, с которыми сталкивается континент. "Мы хотим, чтобы они работали над этой общей оценкой угроз... Если мы не имеем одинакового мнения относительно того, с какой угрозой мы сталкиваемся, то к чему мы готовимся?" – сказал голландец.

Особое внимание обратили и на борьбу с дезинформацией. Например, в Румынии начали распространяться слухи, что обучение резервистов и запасы пищи якобы свидетельствуют о подготовке к войне с Россией. Правительство Румынии уже дважды официально опровергало эти фейки, подчеркивая, что речь идет исключительно о превентивных мерах без объявления конфликта.

Министры согласились, что совместное информирование, скоординированные действия и честная коммуникация с населением – ключевые составляющие эффективной готовности к любому кризису.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 мая по всей Испании вышли из строя сети стационарной, а также мобильной связи и интернета. Масштабный сбой произошел во всех регионах страны и затронул практически все мобильные сети. Его причиной называют неудачную модернизацию сети.

Это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц. В конце апреля во многих странах Западной Европы, но больше всего в Испании и Португалии, исчезла электроэнергия, из-за чего без света остались около 50 млн человек. После этого в этих странах было объявлено чрезвычайное положение, на всех атомных электростанциях страны остановили энергоблоки и перевели на работу от генераторов. Впрочем, уже на следующее утро в Испании восстановили более 99% электроснабжения.

На этом фоне российская пропаганда начала распространять в сети ложную информацию о причинах блэкаута. СМИ и Telegram-каналы РФ пытались убедить в том, что причиной масштабных отключений света являются международные санкции против РФ.

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