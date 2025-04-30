Блэкаут в ЕС произошел из-за санкций против России? Раскрыт новый фейк пропаганды РФ

Российская пропаганда распространяет в сети ложную информацию о причинах блэкаута в Испании и Португалии. СМИ и Telegram-каналы страны-агрессорки пытаются убедить в том, что причиной масштабных отключений света являются международные санкции против РФ.

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Как сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПИ), это очередной российский фейк. В соцсетях враг распространяет скриншот якобы с сайта британского издания The Independent, в котором блекаут в Испании и Португалии называют следствием европейских санкций против РФ.

Испания и Португалия в течение трех лет не имели возможности обслуживать электросети с использованием российского оборудования и технических устройств. Кроме того, на скриншоте говорится, что польские аналоги не обладали необходимыми техническими характеристиками, что и привело к блекауту.

" На самом деле такой публикации на сайте ресурса нет. Указанный скриншот - фейковый монтаж, созданный для распространения выгодного Кремля нарратива. Ни одно авторитетное европейское медиа не сообщало о подобной связи между санкциями и перебоями с электроэнергией", - отмечают в ЦПИ.

Эксперты объяснили, что цель этого фейка состоит в искажении реальности. Пропагандисты хотели создать впечатление, что санкции против РФ неэффективны и вредят только странам ЕС, чтобы взорвать поддержку Украины среди европейцев.

Следует отметить, что блекаут в Португалии и Испании произошел 28 апреля, после чего в этих странах было объявлено чрезвычайное положение, а на всех атомных электростанциях страны остановили энергоблоки, а работу перевели от генераторов.

Утром на следующий день в Испании уже возобновлено более 99% электроснабжения. Подачу электричества также нормализовали в городах Португалии и Коимбре, но в пригороде Лиссабона продолжались работы по возобновлению работы электросетей.

Официальной версии о причинах произошедшего все еще нет. Португальская компания REN заявила о "резких колебаниях температур". Член кабинета министров Португалии Кастро Алмейда при этом не отверг вероятность произошедшей кибератаки.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина предложила ЕС помощь в преодолении последствий масштабного обесточивания. В частности, украинские энергетики готовы поделиться опытом, полученным в результате атак РФ на энергоинфраструктуру страны.

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