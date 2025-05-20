В Испании внезапно исчезла телефонная связь и интернет: названа причина

По всей Испании вышли из строя сети стационарной, а также мобильной связи и интернета. Масштабный сбой произошел по всей стране и затронул практически все мобильные сети. Его причиной называют неудачную модернизацию сети.

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Как сообщает El Pais, от отключения значительно пострадали такие регионы, как Страна Басков, Андалусия, Арагон и Эстремадура. Сбой коснулся многих операторов, включая крупнейших – Movistar, Vodafone и Orange. Перебои со связью начались около 4:00 утра 20 мая и к 10:00 во многих общинах были устранены.

Причиной сбоя называют неудачную модернизацию системы испанским телекоммуникационным гигантом Telefonica. Это одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире, а ее штаб-квартира расположена в Мадриде.

"Мы завершили некоторые обновления сети, что повлияло на ряд услуг в некоторых компаниях. Мы работаем над решением проблемы", – сообщили в компании.

Наиболее актуально проблема встала перед операторами экстренных служб, поскольку входящие звонки от людей, нуждающихся в помощи, прерывались. Из-за этого некоторые экстренные службы установили альтернативные номера. В Министерстве цифровой трансформации и государственной службы Испании заявили, что следят за ситуацией, а также направили запрос для предоставления точной информации и временных рамок для решения проблем.

Следует отметить, что это уже второй крупный сбой инфраструктуры в Европе менее чем за месяц. В конце апреля во многих странах Западной Европы, но больше всего – в Испании и Португалии – исчезла электроэнергия, из-за чего без света остались около 50 млн человек. После этого в этих странах было объявлено чрезвычайное положение, на всех атомных электростанциях страны остановили энергоблоки, а работу перевели от генераторов. Впрочем, уже на следующее утро в Испании восстановили более 99% электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом фоне российская пропаганда начала распространять в сети ложную информацию о причинах блэкаута. СМИ и Telegram-каналы страны-агрессора пытались убедить в том, что причиной масштабных отключений света являются международные санкции против РФ.

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