Испания, Португалия, некоторые районы Франции и Бельгии пострадали от масштабного отключения электроэнергии: остановился транспорт, возник коллапс. Фото и видео

В понедельник, 28 апреля, в Испании, Португалии и в некоторых районах Франции и Бельгии произошло масштабное отключение электроэнергии. Миллионы людей остались без света из-за серьезных перебоев в работе европейской энергосистемы.

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По предварительным данным, причиной инцидента стали проблемы с магистральными линиями электропередачи, соединяющими страны Западной Европы. Об этом пишут euronews и Yahoo.

Отключения затронули ключевые инфраструктурные объекты, включая аэропорты, метрополитены и телекоммуникационные сети.

По данным местных СМИ, в Португалии отключение электроэнергии произошло по всей стране. Подобные сообщения поступают и из разных регионов Испании – в частности, из Мадрида, Барселоны, Валенсии и Севилии. Без света остались и некоторые районы Франции вблизи испанской границы, а перебои фиксировались даже в Бельгии.

Среди наиболее пострадавших объектов – международный аэропорт Мадрида Барахас, где остановились все системы. Остальные аэропорты региона также прекратили работу. В Валенсии метро полностью остановило движение, а в Мадриде часть пассажиров пришлось эвакуировать из подземки.

Отключение электроэнергии привели к хаосу на дорогах из-за неработающих светофоров и серьезных сбоев в мобильной связи.

Причина инцидента официально не подтверждена. По одной из версий, перебои могли быть вызваны пожаром на горе Аларик на юго-западе Франции, повредившей высоковольтную линию электропередачи между Перпиньяном и Нарбонной. Именно эта линия важна для энергетического соединения между Францией и Пиренейским полуостровом.

Испанская компания Red Electrica сообщила, что работает над решением проблемы, однако точных причин отключения пока не озвучено.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года Украина нарастила импорт электроэнергии почти на треть, что составило 244,3 ГВт-часа, тогда как экспорт упал вдвое по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о значительном увеличении зависимости от импортных поставок из-за внутреннего дефицита энергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы – на электроэнергию, газ и т.д. В том числе и по окончании отопительного сезона, 30 апреля.

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