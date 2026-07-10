В Познани двое поляков провоцировали украинку вопросами о Бандере: как она их проучила. Фото, видео

В польском городе Познань полиция задержала двух мужчин после инцидента, произошедшего в офисе компании, оказывающей юридическую помощь гражданам Украины. Там двое поляков пытались "проверить", не агитирует ли эта компания за Степана Бандеру и Романа Шухевича. Событие получило широкую огласку после того, как видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

Видео дня

На ситуацию отреагировал министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский. По его словам, правоохранители оперативно задержали двух участников инцидента, отмечает польский национальный телевещатель

Министр подчеркнул, что польское государство не будет терпеть проявлений ненависти, агрессии или запугивания, а полиция и впредь будет жестко реагировать на подобные случаи.

Что произошло

Инцидент произошел 3 июля в помещении ProLegalization – офисе компании, оказывающей юридическую помощь гражданам Украины. Офис находится в Экономическом университете Познани.

Двое мужчин, назвавших себя гражданами Польши, сначала посетили ректорат университета, а затем направились в офис компании. Во время разговора с руководителем офиса Натальей Федоряк мужчины заявили, что хотят проверить, не поддерживает ли это учреждение Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Они также высказывали убеждение, что должны проверить деятельность офиса, поскольку, по их мнению, Украина в настоящее время занимает недружественную позицию по отношению к Польше.

Руководительница компании не пустила "посетителей" в свой офис и вежливо объяснила, что все возможные подозрения относительно её деятельности должны проверяться исключительно компетентными государственными органами. Она подчеркнула, что работает в соответствии с польским законодательством и с уважением относится к польским гражданам.

Что говорит украинка

"Я была спокойна, потому что знала, что паника и стресс мне не помогут. Это, наверное, естественная защитная реакция – человек знает, что должен защищаться, реагировать по существу и не поддаваться никаким провокациям", – рассказала Наталья Федоряк польскому телеканалу.

По её словам, ещё до этого случая в интернете начали появляться негативные отзывы и комментарии в адрес компании.

Украинка отметила, что проживает в Польше уже одиннадцать лет и раньше никогда не сталкивалась с подобными ситуациями, поэтому этот случай вызвал у нее беспокойство, в частности из-за его национального подтекста.

О ком идет речь

В сети довольно быстро опознали обоих "проверяющих". Первый (без волос) – это Ярослав Круковский под псевдонимом "Адольф", бывший солдат, который, как утверждается,"шпионил в пользу РФ".

Второй – Пшемыслав Гжегорек. Оба – представители так называемой Конфедерации.

Это польская коалиция крайне правого, правопопулистского, евроскептического, антиукраинского, антинемецкого и пророссийского характера, которая была сформирована перед выборами в Европарламент 2019 года. Представители коалиции известны в Польше прежде всего своими антисемитскими перформансами.

В 2024 году на фоне предвыборной гонки среди представителей этой партии увеличилось количество антиукраинских высказываний, разжигающих межнациональную вражду на территории Польши.

Реакция властей

После того как видеозаписи инцидента стали достоянием общественности, полиция задержала двух участников происшествия.

Официально правоохранительные органы заявляют, что "проводят проверку всех обстоятельств" и устанавливают, содержали ли действия задержанных признаки правонарушения.

Комментируя ситуацию, министр внутренних дел Польши подчеркнул, что власти не будут допускать проявлений ненависти, языка вражды и агрессивного поведения, а каждый подобный случай будет встречать решительную реакцию со стороны полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, отношения между Польшей и Украиной остаются напряжёнными, и недавно они ещё больше обострились из-за политического спора вокруг передачи ракет для систем Patriot. По этому поводу последний опрос показал: большинство польских граждан считает, что помощь Киеву со стороны Варшавы была слишком большой.

Отметим, что этому предшествовали обвинения польской оппозиции в адрес правительства в тайной передаче Украине боекомплекта для тяжелых ЗРК Patriot. В ответ Министерство обороны страны заявило, что рассекретит информацию о военной помощи Украине, оказанной в период с 2022 по 2026 гг. Обнародованная сумма помощи составляет примерно 16,5 миллиарда злотых.

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