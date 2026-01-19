В Кремле заявили, что Трамп войдет в историю, "решив вопрос с Гренландией"

В Кремле прокомментировали решение американского лидера Дональда Трампа о передаче Гренландии США. Там согласились, что такой шаг может стать историческим для фигуры республиканца.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он наотрез отказался комментировать тезис о заинтересованности России в арктическом острове.

Заявления Пескова

"В Кремле согласны с оценками, что Трамп, решив вопрос с принадлежностью Гренландии, войдет в мировую историю", – сказал представитель российского диктатора Владимира Путина.

Вместе с тем Песков заявил, что "Кремль не комментирует утверждения по поводу "интересов" России в Гренландии".

Стоит отметить, недавно на своей странице в социальной сети Truth Social, американский лидер опубликовал пост, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе, а Копенгаген так и не отреагировал должным образом. Поэтому, по словам Трампа, пришло время изменить подход.

Вопрос Гренландии

Президент США заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

14 января Трамп снова начал угрожать Дании относительно острова Гренландия. Глава Белого дома заявил, что она должна "убираться прочь" с территории острова, причем сделать это "срочно".

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров в Белом доме ответил республиканцу. Он сказал, что у Копенгагена и Вашингтона разные взгляды и даже "фундаментальные разногласия" по Гренландии. Но Дания, США и НАТО могут работать совместно, чтобы обеспечить безопасность острова, ведь на него распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора.

Однако Дональд Трамп не отказался от своих посягательств на Гренландию. Он заявил, что Дания, увеличив расходы на безопасность, лишь "разместила дополнительную собачью упряжку" на этом острове.

Напомним, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, контроль Соединенных Штатов над Гренландией является "приоритетом" для американского президента. Он хотел бы приобрести остров, чтобы им не завладели Китай или Россия.

Как писал OBOZ.UA, 17 января в Дании и Гренландии митингующие выступили против требования президента Дональда Трампа о передаче арктического острова Соединенным Штатам Америки. Люди отмечали, что его жители должны иметь право самостоятельно определять свое будущее.

