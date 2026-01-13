УкраїнськаУКР
"Трамп высказался четко": в Белом доме заявили о неизбежности аннексии Гренландии

Контроль Соединенных Штатов над Гренландией"приоритет" для американского президента Дональда Трампа. Он хотел бы приобрести остров, чтобы им не завладели Китай или Россия.

Позицию республиканца 12 января, общаясь со СМИ, объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ее цитирует The Hill.

По словам спикера, конкретных временных рамок для приобретения Гренландии нет. "[Трамп] не установил сроков, но это, безусловно, является для него приоритетом", – сказала Ливитт.

"Я думаю, что президент высказался очень четко прошлой ночью", – продолжила она

"Он сказал, что хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию, потому что считает, что если мы этого не сделаем, то она в конце концов будет приобретена или даже, возможно, враждебно захвачена Китаем или Россией, что не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для Гренландии также", – убеждает пресс-секретарь Белого дома.

Она заверила, что выгоду от такого соглашения получит не только Вашингтон. "Не забывайте, что это было бы не только в интересах Соединенных Штатов, но, возможно, и в интересах Гренландии – быть частью США и защищаться ими", – заявила Ливитт.

Что предшествовало

Европейские лидеры раскритиковали недавние комментарии Трампа относительно его планов на Гренландию, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что американский захват острова ознаменует конец НАТО.

Контроль США над полуавтономной Гренландией был одной из целей Трампа с момента его первого срока в Белом доме, но после американской операции в Венесуэле возможность использования войск в других частях мира вызвала широкое беспокойство.

Дания взяла Гренландию под свой контроль в 1721 году вместе с Норвегией, прежде чем две скандинавские страны разорвали свой союз в 1814-м. После этого земля находилась под полным управлением Дании. В 1953 году она стала провинцией, что в конце концов привело к самоуправлению под собственным правительством через 25 лет.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что страна не должна претендовать на другую "только потому, что ее лодки причалили там 500 лет назад" – за что позже его высмеяли, напомнив, что именно так были колонизированы и сформированы Соединенные Штаты Америки.

Как писал OBOZ.UA, республиканец Рэнди Файн 12 января внес в Конгресс законопроект о присоединении Гренландии к Америке и предоставлении ей статуса штата. Документ называется "Закон об аннексии и государственности Гренландии".

