'Трамп высказался четко': в Белом доме заявили о неизбежности аннексии Гренландии

Контроль Соединенных Штатов над Гренландией – "приоритет" для американского президента Дональда Трампа. Он хотел бы приобрести остров, чтобы им не завладели Китай или Россия.

Позицию республиканца 12 января, общаясь со СМИ, объяснила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ее цитирует The Hill.

По словам спикера, конкретных временных рамок для приобретения Гренландии нет. "[Трамп] не установил сроков, но это, безусловно, является для него приоритетом", – сказала Ливитт.

"Я думаю, что президент высказался очень четко прошлой ночью", – продолжила она

"Он сказал, что хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию, потому что считает, что если мы этого не сделаем, то она в конце концов будет приобретена или даже, возможно, враждебно захвачена Китаем или Россией, что не хорошо ни для США, ни для Европы, ни для Гренландии также", – убеждает пресс-секретарь Белого дома.

Она заверила, что выгоду от такого соглашения получит не только Вашингтон. "Не забывайте, что это было бы не только в интересах Соединенных Штатов, но, возможно, и в интересах Гренландии – быть частью США и защищаться ими", – заявила Ливитт.

Что предшествовало

Европейские лидеры раскритиковали недавние комментарии Трампа относительно его планов на Гренландию, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что американский захват острова ознаменует конец НАТО.

Контроль США над полуавтономной Гренландией был одной из целей Трампа с момента его первого срока в Белом доме, но после американской операции в Венесуэле возможность использования войск в других частях мира вызвала широкое беспокойство.

Дания взяла Гренландию под свой контроль в 1721 году вместе с Норвегией, прежде чем две скандинавские страны разорвали свой союз в 1814-м. После этого земля находилась под полным управлением Дании. В 1953 году она стала провинцией, что в конце концов привело к самоуправлению под собственным правительством через 25 лет.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что страна не должна претендовать на другую "только потому, что ее лодки причалили там 500 лет назад" – за что позже его высмеяли, напомнив, что именно так были колонизированы и сформированы Соединенные Штаты Америки.

Как писал OBOZ.UA, республиканец Рэнди Файн 12 января внес в Конгресс законопроект о присоединении Гренландии к Америке и предоставлении ей статуса штата. Документ называется "Закон об аннексии и государственности Гренландии".

