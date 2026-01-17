'Make America Go Away': в Дании тысячи людей протестовали против планов Трампа касательно Гренландии. Видео

В субботу, 17 января, в Дании и Гренландии протестующие выступили против требования президента Дональда Трампа о передаче арктического острова Соединенным Штатам Америки. Люди отмечали, что его жители должны иметь право самостоятельно определять свое будущее.

В столице Дании Копенгагене тысячи людей собрались перед мэрией, в руках они держали датский и гренландский флаги, а также плакаты с лозунгами "Руки прочь от Гренландии", "Гренландия для гренландцев" и "Гренландия не продается". Об этом пишет Reuters.

Некоторые надели красные бейсболки, похожие на те, что носят сторонники Трампа – с надписью "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), но с другим лозунгом – "Make America Go Away" ("Заставим Америку уйти").

По оценкам организаторов, в протесте в Копенгагене приняли участие более 20 000 человек – это эквивалентно всему населению столицы Гренландии Нуука. Также митинги прошли по всей Дании.

"Я очень благодарна за огромную поддержку, которую мы, гренландцы, получаем... Мы также посылаем миру сообщение, что все вы должны проснуться", – сказала Джули Радемахер, глава Uagut, организации для гренландцев в Дании.

В Нууке тысячи людей во главе с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном несли флаги и подобные транспаранты, направляясь к консульству США и скандируя "Калааллит Нунаат" – название острова на гренландском языке.

"Я пришла сюда сегодня, потому что считаю важным показать, что Гренландия не продается. Она не игрушка. Это наш дом", – сказала Ная Хольм, государственная служащая.

Что происходит вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

14 января Трамп снова начал угрожать Дании относительно острова Гренландия. Глава Белого дома заявил, что она должна "убираться прочь" с территории острова, причем сделать это "срочно".

Трампу ответил министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен после переговоров в Белом доме. Он сказал, что у Копенгагена и Вашингтона разные взгляды и даже "фундаментальные разногласия" по Гренландии. Но Дания, США и НАТО могут работать совместно, чтобы обеспечить безопасность острова, ведь на него распространяется действие статьи 5 Североатлантического договора.

Это не удовлетворило президента США. Дональд Трамп не отказался от своих посягательств на Гренландию. Он с сарказмом заявил, что Дания, увеличив расходы на безопасность, лишь "разместила дополнительную собачью упряжку" на этом острове.

Мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки, Дания и Гренландия созовут "рабочую группу высокого уровня". Ее участники проведут переговоры по "совместному пути вперед" после встречи дипломатов в Вашингтоне.

14 января стало известно, что Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил.

Сначала Дания не называла свои действия "военными учениями", зато в Копенгагене прямо заявили, что эти шаги являются ответом на вызовы безопасности в Арктике. Однако позже было заявлено, что это именно учения – так называемая операция "Арктическая выносливость" (хотя в планах НАТО эти ежегодные учения проходят в сентябре). К ним присоединились Франция, Швеция, Германия, Норвегия и другие союзники.

Объединенное арктическое командование, которое является органом Министерства обороны Дании в Гренландии, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии. Ответа от американских военных еще не было.

Как сообщал OBOZ.UA, республиканцы в Сенате обещают блокировать любые попытки президента США Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что представители Трампа в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

