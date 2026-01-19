"Пришло время": Трамп сделал заявление по Гренландии и упомянул "российскую угрозу"

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление относительно безопасности Гренландии, заявив, что НАТО в течение 20 лет предупреждало Данию о российской угрозе в регионе. По его словам, Копенгаген так и не смог эффективно отреагировать, поэтому "пришло время" изменить подход.

Дональд Трамп заявил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social. Пост вызвал новую волну дискуссий вокруг роли Гренландии в глобальной безопасности.

В заметке Трамп подчеркнул, что Североатлантический альянс в течение двух десятилетий настаивал на необходимости сдерживания российского влияния в районе Гренландии. Он заявил, что Дания, которая контролирует остров, "не смогла ничего с этим сделать", несмотря на стратегическую важность региона.

Трамп также подчеркнул, что нынешний момент является решающим, и дал понять, что вопрос безопасности Гренландии больше не может оставаться без конкретных действий. Формулировка "теперь пришло время, и это будет сделано" прозвучала без уточнения механизмов или конкретных шагов.

Гренландия имеет ключевое значение для контроля Арктики, воздушного и морского пространства Северной Атлантики, а также для систем раннего предупреждения. В последние годы регион находится в центре внимания из-за роста военной активности России и Китая в Арктике. Заявление Трампа укладывается в его предыдущую риторику относительно Гренландии, которую он ранее называл стратегически важной для США и Запада.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за угроз США завладеть Гренландией в ближайшие дни состоится внеочередное заседание Европейского совета. Его созвал президент ЕР Антониу Кошта.

