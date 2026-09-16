В Италии в возрасте 112 лет умер самый пожилой мужчина Европы: что о нем известно. Фото

Самый пожилой житель Италии Витантонио Ловалло в минувшие сутки, 15 сентября, скончался в городке Авильяно недалеко от Рима – там, где и появился на свет. Мужчина родился еще в 1914 году, то есть в год начала Первой мировой войны. Свой последний, 112-й день рождения итальянец отпраздновал весной, в марте.

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О смерти долгожителя сообщил проект Wikipedia/gerontology. Сегодня печальную новость подтвердил Джузеппе Мекка, мэр Авильяно, который выразил скорбь в связи со смертью Витантонио Ловалло.

Мэр сказал, что Витантонио Ловалло при жизни был "живым и ценным наследием для нашего сообщества".

"С глубокой скорбью я прощаюсь с Витантонио Ловалло. Его долгая жизнь, прожитая в простоте, силе и любви к своей семье и своей земле, останется в сердцах каждого из нас", – сказал мэр.

Похороны итальянского долгожителя состоятся 17 сентября в церкви Сан-Винченцо Феррер в Сарнелли.

Что известно о Витантонио Ловалло

Витантонио Ловалло родился в Авильяно 28 марта 1914 года.

Итальянец"начиная с 16 лет всегда работал", утверждает проект Wikipedia/gerontology. По его словам, еще подростком он был пастухом и помогал семье в работе на полях, собирал пшеницу и кукурузу.

Витантонио Ловалло женился в 1936 году. Его дочери родились в 1938 и 1946 годах, а сыновья – в 1940 и 1952 годах. Но старший сын, Винченцо, умер от менингита ещё в детстве.

Во время Второй мировой войны итальянец попал на фронт, служил в артиллерийском подразделении. Одновременно он был "почтальоном" – писал и разносил письма своих военных побратимов, поскольку был единственным среди них, кто умел писать.

Когда Гитлер и Муссолини стали союзниками, довольно много итальянских военных, отказавшихся "дружить" с немцами, попали в концлагеря. Среди них был и Витантонио Ловалло.

Его освободили 8 мая 1945 года. А уже 27 октября итальянец вернулся домой.

Мужчина овдовел в 2015 году: его жена умерла от лейкемии в возрасте 98 лет.

До 106 лет включительно Ловалло работал: ухаживал за собственным виноградником, каждое утро пас своих овец.

В апреле 2021 года, в возрасте 107 лет, Ловалло сделал прививку от коронавируса, став одним из самых пожилых людей Италии, получивших вакцину.

До последнего дня Витантонио Ловалло жил на родине, в Авильяно. Последние годы он прожил вместе со своими пожилыми дочерьми, тогда как его сын живет в Северной Италии.

Другие долгожители

В 2024 году житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора скончался на 115-м году жизни. Он был самым пожилым мужчиной в мире: в 2022 году Перес Мора был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, обойдя предыдущего рекордсмена – испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, который скончался в возрасте 112 лет.

А в прошлом году, как сообщал OBOZ.UA, тогда еще 113-летний Жоау Маринью Нету, которого "Книга рекордов Гиннеса" также называла самым пожилым мужчиной в мире, поделился своим секретом долголетия. Он до сих пор остается одним из 26 самых пожилых мужчин в мире.

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