Самый старый мужчина в мире поделился секретом своего долголетия

113-летний Жоау Маринью Нету, которого Книга рекордов Гиннеса в 2024 году назвала самым старым мужчиной в мире, поделился своим секретом долголетия.

5 октября он отпраздновал свой рекордный День рождения большой вечеринкой, которую устроили для него его близкие. Он является 26-м самым старым мужчиной в мире, пишет Express.

Когда эксперты по рекордам расспросили Нето о секрете долголетия, он объяснил это тем, что вокруг него всегда были близкие, поэтому он провел свою жизнь в окружении добрых людей.

Этот долгожитель, который родился 5 октября 1912 года в Марангуапе, муниципалитет Сеара, Бразилия, сейчас является последним выжившим мужчиной, родившимся в том году. Его семья была фермерами, и к четырем годам Жуан уже "работал с отцом в поле, ухаживал за скотом и собирал урожай".

Он стал отцом семерых детей, а сейчас имеет 22 внуков, 15 правнуков и трех праправнуков.

Хотя Нето носит титул старейшего мужчины в мире, он не является старейшим человеком – эта честь принадлежит британке Этель Катерхэм, которая в августе отпраздновала свое 116-летие.

Нето почтил ее день рождения, позируя для фотографии, которую ей прислали.

На снимке он в солнцезащитных очках и держит синий плакат с надписью "Ethel Feliz Aniversário" (на португальском "С днем рождения, Этель"), а также несколько фотографий Этель.

"Это знаменует собой первое задокументированное общение между самой старой женщиной в мире и самым старым мужчиной в мире, а также первое зафиксированное поздравление с днем рождения, которым обмениваются супердолгожители из разных стран", - рассказали ценители рекордов.

