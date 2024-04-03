Умер самый старый мужчина в мире: он прожил почти 115 лет и перед смертью раскрыл секрет долголетия

Житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора скончался на 115 году жизни. Он был самым старым мужчиной в мире: в 2022 году Перес Мора был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, обогнав предыдущего рекордсмена – испанца Сатурнино де ла Фуэнте Гарсию, ушедшего в засветы в возрасте 112 лет.

Об этом сообщил президент государства Николас Мадуро, пишет El Nacional. Причиной смерти стали респираторные осложнения.

Венесуэлец имел 11 детей, 41 внуков, 18 правнуков и 12 праправнуков. Он также считался последним человеком в мире, родившемся в 1900-х, а именно 27 мая 1909 года.

С детства Перес Мора помогал отцу собирать сахарный тростник. Почти всю свою жизнь рекордсмен посвятил сельскому хозяйству и утверждал, что именно упорный труд помог ему дожить до такого возраста. В интервью для Книги рекордов Гиннесса он сказал, что ежедневно благодарит Бога за полученную пищу и за людей вокруг него.

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