В Иране подтвердили контакты с США, но отрицают начало переговоров

В Тегеране подтвердили, что между Ираном и США проходит обмен сообщениями, который происходит как напрямую, так и через посредников. В то же время там отметили, что это не означает начала полноценных переговоров между сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Его цитирует телеканал Al Jazeera.

По словам иранского министра, он действительно получал и продолжает получать сообщения непосредственно от спецпосланника США Стива Уиткоффа, однако это не следует расценивать как переговорный процесс между Ираном и Соединенными Штатами.

"Я по-прежнему получаю сообщения от Уиткоффа напрямую, но это не означает, что мы ведем переговоры", – сказал иранский дипломат.

Он также отметил, что контакты осуществлялись как напрямую, так и через посредников среди государств региона.

"Сообщения были переданы или напрямую, или через друзей в регионе", – отметил глава иранского МИД.

Министр опроверг утверждение, что якобы переговоры ведутся с какой-то стороной внутри Ирана.

Аббас Арагчи отметил, чтовся коммуникация с Вашингтоном происходит исключительно через министерство иностранных дел или поступает через него. Также параллельно продолжается обмен информацией между службами безопасности.

Также Арагчи заявил, что Тегеран не давал ответа на 15-пунктный американский план и не передавал США никаких собственных требований. Он отметил, что в Иране до сих пор не приняли решение о возможных переговорах с США, и даже сама эта тема вызывает предостережения.

А относительно возможного завершения боевых действий, то Иран не согласится только на паузу или временное перемирие, а готов говорить только о полном прекращении войны во всем регионе, подчеркнул глава иранского МИД.

Переговоры между США и Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп еще 23 марта заявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры, во время которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где проводил выходные.

По словам президента США, обсуждения прошли успешно и дают основания для осторожного оптимизма. В разговоре с журналисткой он заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам. При этом конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

Однако Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном приказал американской армии прекратить удары по Ирану на пять дней. Особенно это касается обстрелов энергетической инфраструктуры.

Также Трамп заявил, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. По его словам, это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами, которые включают ряд согласованных позиций – всего существует 15 пунктов соглашений с Ираном.

В медиа появилась информация, что США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона якобы предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

В то же время иранские медиа сообщили, что Тегеран отклонил предложение США о прекращении войны. Иран настроен завершать войну только на своих условиях.

Последние заявления Дональда Трампа относительно переговоров с Ираном вообще были противоречивыми. Сначала он заявил, что хочет захватить иранскую нефть. Несмотря на это, он отметил, что косвенные переговоры между США и Ираном через пакистанских посредников продвигаются хорошо и соглашение могут заключить очень быстро.

Однако впоследствии он перешел к жестким ультиматумам. Дональд Трамп пригрозил уничтожить все энергетические объекты Ирана, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение и не откроется Ормузский пролив. Он обещал "взорвать и полностью уничтожить" все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг.

А уже на следующий день Трамп заявил помощникам, чтоготов прекратить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран официально заявил, что не ведет прямых переговоров с США, несмотря на заявления Вашингтона о диалоге. В Тегеране отмечают, что получают только косвенные сигналы через посредников и считают требования США чрезмерными.

