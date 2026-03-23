США определили дату завершения войны против Ирана – медиа

США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

Об этом пишет портал Ynet со ссылкой на израильский источник. По его словам, соответствующую дату уже обозначили в Вашингтоне как дедлайн завершения войны.

По данным собеседника издания, параллельно идет подготовка к переговорам между США и Ираном, которые могут состояться уже на этой неделе в Пакистане.

В то же время, по словам источника, Израилю не сообщали детали контактов американцев с председателем иранского парламента Мохаммад Багер Галибафом.

"Американцы не сообщили Израилю о переговорах с Галибафом", – сказал собеседник издания.

Он также отметил, что завершение войны 9 апреля позволило бы президенту США Дональду Трампу осуществить визит в Тель-Авив во время празднования Дня независимости Израиля, приходящегося именно на эту дату.

По информации источника, во время этого визита Трамп может получить престижную государственную награду – Премию Израиля.

Официального подтверждения этих планов со стороны Вашингтона или израильского правительства пока нет.

Что предшествовало

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 23 марта заявил, что Вашингтон и Тегеран минувшей ночью провели переговоры, во время которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где провел выходные.

По словам президента США, обсуждения прошли успешно и дают основания для осторожного оптимизма. В разговоре с журналисткой он заявил, что стороны якобы достигли согласия по 15 пунктам. При этом конкретно назвал лишь один из них – обязательство Ирана не создавать ядерное оружие.

Однако Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном приказал американской армии прекратить удары по Ирану на пять дней. Особенно это касается обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

