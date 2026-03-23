Иран отказался от планов создать ядерное оружие, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Сейчас это является ключевой частью более широких договоренностей между сторонами, которые включают ряд согласованных позиций.

Видео дня

Всего существует 15 пунктов соглашений с Ираном. Об этом президент США заявил в эфире NewsMax во время общения с журналистами.

Однако главным вопросом все еще остается ядерное оружие Тегерана. Трамп считает, что эта позиция является определяющей в переговорах. На вопрос журналиста о деталях сделки Трамп отметил:

"У них не будет ядерного оружия. Это входит в пункты 1, 2 и 3".

При уточнении согласия Ирана на такие условия, президент США ответил: "Они согласились на это".

Других деталей по остальным пунктам договоренностей Трамп не привел, однако достигнутый процесс является значительным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что проводил переговоры с Тегераном. Однако Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!