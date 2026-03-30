'Выдвигают чрезмерные и необоснованные требования': Иран отрицает проведение прямых переговоров с США

Иран официально заявил, что не ведет прямых переговоров с США, несмотря на заявления Вашингтона о диалоге. В Тегеране отмечают, что получают только косвенные сигналы через посредников и считают требования США чрезмерными. Это свидетельствует о существенных расхождениях в позициях сторон относительно возможных договоренностей.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Информацию обнародовало AI Jazeera.

Тегеран "не проводил никаких прямых переговоров" с США, а обсуждения ограничиваются сообщениями, которые поступают через третьи стороны, по слова Банаи. В частности, как посредник в коммуникации сторон упоминается Пакистан.

В Тегеране также обвинили американскую сторону в непоследовательности, заявив, что позиция Вашингтона постоянно меняется, тогда как Иран придерживается четкой линии с самого начала. Отдельно подчеркивается, что предложения США содержат "чрезмерные и необоснованные требования". Речь идет, в частности, о перечне из 15 пунктов, который предусматривает отказ Ирана от создания ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана, ограничение оборонных возможностей и открытие Ормузского пролива.

Тогда как Дональд Трамп ранее заявлял, что Иран согласился с большинством предложенных условий и что переговоры продолжаются как напрямую, так и через посредников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Пакистан активизировал дипломатические усилия, пытаясь выступить посредником в переговорах между США и Ираном. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Исламабад предлагает свою территорию как площадку для диалога.

