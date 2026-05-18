Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь на заправках стоит литр топлива

За выходные в Украине заметно подорожал бензин А-95. В понедельник 18 мая АЗС продают его в среднем по 74,15 грн/л, что сразу на 53 коп. выше, чем было в пятницу 15 числа. Тем не менее, в экспертной среде ожидают снижения стоимости топлива в ближайшую неделю – при чем заметного.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: до 24 мая цены на заправках могут снизится на 1-2 грн/л.

Дело в том, объясняется, что ныне АЗС "уже исчерпали запасы дорогостоящего ресурса, который они накупили в марте и апреле". При этом спекулятивный фактор вокруг закрытия Ормузского пролива уже оказывает на рынок такого большого влияния как раньше.

В связи с этим, прогнозируется, стоимость топлива на заправках будет двигаться вниз. Впрочем, подчеркивается, ожидать резкого обвала цен не стоит – ведь "сети накопили убытки в течение предыдущих двух месяцев и хотят их нивелировать".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-78,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правоохранители регулярно обнаруживают подпольные АЗС, торгующие фальсификатом по всей Украине. В частности, в Кривом Рогу были обнаружены сразу три заправки, на которых в автомобили украинцев заливали бензин сомнительного происхождения.

