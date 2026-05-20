Так выглядит город Бахмут в российской оккупации. Это видео из телеграм канала.

Видео дня

До полномасштабного вторжения рф в Бахмуте жили более семидесяти тысяч человек. Город был живой и дышал только четыре года назад.

Далее текст на языке оригинала.

Я не була у Бахмуті раніше. І вже ніколи не відвідаю. Ви самі зрозумієте чому, коли подивитеся відео тієї мертвої зони, на яку перетворила його росія.

Раніше в цьому місті було багато роз та світла. Тут працював завод ігристих вин. Мені дуже подобалося червоне шампанське, яке називалося "Артемівське".

росіяни знищували це місто десять місяців. А потім окупували власноруч випалену землю. Напевно їм приємно жити на випаленій землі. Вона їм нагадує пекло - місце їхнього звичного проживання.

Колись Бахмут був промисловим та транспортним центром Донецької області, а зараз тут лише зруйновані будинки та порожні вулиці.

Битва за Бахмут тривала майже триста днів. З 1 серпня 2022 року до 20 травня 2023 року.

Уявіть, росіяни триста днів мучили місто, але не могли його взяти. Від злості та ненависті росіяни почали вбивати Бахмут. Маніяки, якщо не можуть щось отримати, знищують.

Бахмут помирав повільно і тяжко. На початок 2023 року через бойові дії населення скоротилося більш ніж у 15 разів. У місті залишалися лічені тисячі людей.

А потім не залишилося нікого.

Сьогодні українського міста Бахмут більше нема. Там немає живого місця. Бахмут роздерли і випалили істоти, які називають себе росіянами.

Ненавиджу.