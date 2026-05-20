Послушайте, что это за бессмысленная война идет в Северной Америке? Ее не должно быть! Надо не воевать, а торговать, устраивать выгодные сделки.

Далее текст на языке оригинала.

Генерала Вашингтона ніхто не обирав. Нехай спершу йде на вибори, а потім уже бере на себе функції головнокомандувача та глави держави. І взагалі, революції – річ сумнівна. У Вашингтона відсутні карти на руках.

Натомість британський король Джордж ІІІ – це законний і мудрий керівник. Правда, злі язики плещуть, наче він несповна розуму, а на додачу ще й узурпатор і вбивця, та цьому не слід вірити. З ним треба домовлятися!

А якого дідька у бійку полізли деякі європейські держави? Франція, Іспанія, Голландія… Хіба це їхнє діло? Британія – володарка морів, із нею ніхто не зрівняється, з нею слід дружити та торгувати, нехай і на її умовах. Навіщо континентальній Європі витрачати стільки грошей і матеріальних ресурсів на підтримку Штатів, які навіть не можуть поки що налагодити у себе виробництво пороху та мушкетів, а їхня армія нерідко програє битви?

Узагалі, кажуть, що Сполучені Штати – штучна держава. Погляньте-но: Англія володіла частиною їхньої території, частина була у Голландії, частина – у Іспанії, не кажучи вже про індіанців. Які ще Штати? А якщо вже взялися з нізвідки, то поводьте себе правильно!

На цій війні найкращі гинуть, чудові хлопці з обох боків, такого не можна допустити, слід іти на компроміси, нехай і болючі для декого.

Американська Континентальна армія має швиденько вийти з Нью-Йорка та Бостона, щоби переговори із Британією відбулися. Кажете, заважає Декларація незалежності? Але іще ж немає навіть Конституції Штатів! Тому Декларацію можна легко переписати та змінити, щоби не дратувати Лондон й усунути підстави непорозумінь, а Конституцію згодом ухвалити вірну, на основі якої зробити оборудку. І взагалі, чому має бути 13 штатів? Нехай їх буде 10 чи 11, а інші збереже Англія. Там населення англомовне.

Ця війна – найбезглуздіша війна, яку тільки можна уявити, хіба не так?