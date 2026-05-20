Усик впервые прокомментировал ситуацию с Ломаченко. Видео

Непобедимый украинский чемпион WBC, WBA и IBF и The Ring Александр Усик будет очень рад, если его кум и друг Василий Ломаченко вернется в профессиональный бокс. В интервью Matchroom Boxing 39 лет крымчанин заявил, что для него поступки Василия являются своеобразной мотивацией еще со времен Олимпиады в Пекине.

Усик рассказал, что после победы Василия в финале ОИ-2012 он решил продолжать усиленно тренироваться и двигаться в боксе дальше. По словам Александра, тот момент стал для него ориентиром и примером.

"Если это правда [что возвращается в бокс – ред.], то это хорошо. Мне нравится", – подытожил трехкратный абсолютный чемпион в тяжелом и супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, Ломаченко рассматривает возможность возвращения на ринг после объявления о завершении карьеры в прошлом году. Информация появилась вскоре после окончания контракта украинца с Top Rank.

Глава промоутерской компании Боб Арум заявил, что украинцу, вероятно, нужны деньги на фоне ситуации в Украине.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа.

