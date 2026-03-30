'Месть за 47 лет преступлений режима': Трамп пригрозил уничтожить все энергообъекты Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все энергетические объекты Ирана, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение и не откроется Ормузский пролив. По его словам, Соединенные Штаты уничтожат все иранские электростанции, нефтяные скважины и остров Харг.

Видео дня

Об этом Дональд Трамп написал в социальной сети X. Он заявил, что США ведут "серьезные переговоры с новым, более здравомыслящим режимом", чтобы завершить военную операцию в Иране.

Трамп в очередной раз похвастался, что в переговорах якобы уже достигнут значительный прогресс.

В то же время американский лидер пригрозил, что если в ближайшее время соглашения не будет, а Ормузский пролив не будет немедленно открыт для судоходства, Соединенные Штаты могут резко усилить действия против Ирана.

По словам Трампа, в таком случае США "завершат свое присутствие" масштабными ударами по иранской энергетической инфраструктуре.

В частности, он пригрозил полностью уничтожить электрогенерирующие станции, нефтяные скважины, а также стратегически важный остров Харг, который является одним из ключевых центров экспорта иранской нефти. Также под удар могут попасть все опреснительные установки.

"США ведут серьезные переговоры с новым и более разумным режимом о прекращении наших военных операций в Иране. Достигнут значительный прогресс, но если по какой-то причине в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, что, вероятно, произойдет, и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт для бизнеса, мы завершим наше замечательное пребывание в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг (и, возможно, все опреснительные установки), которых мы намеренно еще не касались"", - написал глава Белого дома.

Трамп заявил, что это станет местью за многочисленных американских военных и других граждан, которых Иран убил в течение 47 лет "правления террора" старого режима.

Он также отметил, что эти объекты пока намеренно не атаковались, однако ситуация может быстро измениться в случае провала переговоров.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен захватить нефть в Иране, а также остров Харк в Персидском заливе, через который экспортируется иранская нефть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!