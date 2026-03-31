Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива – WSJ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил помощникам, что готов прекратить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым, сообщили представители администрации. Соответственно в таком случае контроль над водным путем останется за Тегераном, и операция по повторному открытию пролива отложится на более поздний срок.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Чем дольше пролив будет оставаться закрытым, тем большими будут последствия для мировой экономики.

Трамп считает, что США должны достичь своих главных целей – ослабить военно-морской флот Ирана и его ракетные запасы, а также свернуть текущие военные действия и одновременно оказывать дипломатическое давление на Тегеран, чтобы тот восстановил свободный торговый поток. Если это не удастся, Вашингтон будет давить на союзников в Европе и Персидском заливе, чтобы те взяли на себя инициативу по восстановлению пролива, заявили чиновники.

Трамп и его помощники оценили, что процесс раскрытия узкого места пролива затянет сроки конфликта, которые пока составляют четыре-шесть недель.

Относительно Ормузского пролива Трамп за последний месяц высказывал разные мнения. Так, он угрожал бомбить энергетические объекты Ирана, если водный путь не будет вновь открыт до определенной даты. В то же время он преуменьшал важность пролива для США и говорил, что его закрытие — это проблема, которую должны решить другие страны.

"Несмотря на его угрозы снова открыть водный путь, Трамп и его команда утверждают, что пролив имеет гораздо большее значение для стран Европы, Ближнего Востока и Азии, чем для США, настаивая на том, что он не является жизненно важным для энергетических потребностей Америки", – пишет издание.

Также отмечается, что чем дольше пролив будет оставаться закрытым, тем масштабнее это будет влиять на мировую экономику и повысит цены на газ. Многие страны, среди которых и союзники США, столкнулись со спадом энергоснабжения, которое когда-то свободно поступало через пролив.

Эксперт по вопросам Ирана и вице-президент Брукингского института в Вашингтоне Сюзанна Мелони назвала возможное прекращение военных операций до открытия пролива "невероятно безответственным", объясняя, что США и Израиль начали войну вместе и не могут избежать последствий.

Отмечается, что желание Трампа быстро закончить войну противоречит другим его планам. Так, на этой неделе в регион вошли американский десантный корабль "Триполи" и 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты. Как сообщает издание, Трамп также приказал отправить на Ближний Восток элементы 82-го воздушно-десантного полка и рассматривает возможность отправки еще 10 000 наземных военнослужащих.

Какое значение имеет Ормузский пролив

По данным Управления энергетической информации США, около 20% мировых поставок нефти транспортируется через пролив, а в 2024 году 84% сырой нефти и 83% жидкого природного газа, которые транспортировались через пролив, были направлены на азиатские рынки. Контроль Ирана над проливом привел к тому, что цена на американскую нефть в понедельник впервые с 2022 года на уровне более 100 долларов за баррель, а некоторые финансовые аналитики прогнозируют, что она может вырасти до 200 долларов за баррель, если война приведет к длительным перебоям в водном пути.

