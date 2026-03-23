'США потерпят поражение': Иран опроверг переговоры с Трампом

Недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что проводил переговоры с Тегераном. Однако Корпус стражей Исламской революции отверг его заявления.

Об этом сообщает Clash Report. Там заявили, что никаких переговоров с Вашингтоном не проводилось.

"Битва продолжается, и это еще одно поражение для дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение", – цитирует издание заявление представителя Комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ирана Ибрагима Резаи.

В то же время в Министерстве иностранных дел Ирана обвиняют американского президента в том, что он якобы пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации. Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран лишь выразил свою позицию, но прямых контактов не было.

Спикер иранского парламента Мухаммед Галибаф также опроверг сообщения о переговорах, назвав их "фейковыми новостями" и попыткой повлиять на нефтяные и финансовые рынки.

Переговоры США и Ирана

Как писал сам Дональд Трамп в Truth Social, следующие разговоры и встречи будут продолжаться в течение этой недели, и уже по итогам этих разговоров он приказал американским силам прекратить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

"Исходя из характера и тона этих глубоких, детальных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я дал указание отложить все военные удары против иранских электростанций и энергетической инфраструктуры на пять дней, при условии успеха текущих встреч и дискуссий", — написал американский лидер.

Также американский президент отметил в комментарии телеканалу ABC и Bloomberg, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью. Он добавил, что Тегеран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

"Я не уверен, о чем говорят иранские СМИ", – отметил Трамп.

На вопрос о том, с кем Белый дом проводил переговоры, он заявил, что у Ирана есть "представители". Говорящий по этому поводу отметил, что в пятницу, 20 марта, американский президент говорил, что США "трудно" найти людей для переговоров.

Напомним, ранее Трамп заявил, что после якобы "продуктивных" переговоров с Ираном приказал американской армии прекратить удары по стране на пять дней. Особенно это касается обстрелов энергетической инфраструктуры.

