Существует потенциальный риск облучения: в Госатоме предостерегли от контактов с радиоактивными фрагментами российских ракет

Обедненный уран, который находят в российских боеприпасах, "является слаборадиоактивным материалом", и "представляет преимущественно химическую опасность " – как тяжелый металл с токсичным действием. Военные используют боеприпасы с обедненным ураном для "усиления брони" и "увеличения пробивной способности средств поражения". Риск внешнего облучения от таких боеприпасов является низким.

В то же время, есть риск внутреннего облучения. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Что говорят в Госатоме

Специалисты Госатомрегулирования прокомментировали сообщения о случаях обнаружения среди обломков российских ракет класса "воздух-воздух" Р-60 отдельных фрагментов, на поверхности которых зафиксированы повышенные значения мощности дозы гамма-излучения.

"Обедненный уран является слаборадиоактивным материалом, который образуется как побочный продукт в процессе обогащения природного урана после удаления изотопа урана-235, состоит на 99,9% из изотопа урана-238 и представляет преимущественно химическую опасность как тяжелый металл с токсичным действием. Изделия из обедненного урана используется в целях биозащиты, балласта, усиления брони, увеличения пробивной способности средств поражения и т.д. Риск внешнего облучения для населения от изделий из обедненного урана в твердом состоянии является низким", – утверждают в организации.

Однако специалисты Госатома предупреждают о "потенциальном риске внутреннего облучения в случае непосредственного контакта человека". Опасность возникает при непосредственном контакте с пылью или аэрозолями "из-за наличия альфа- и бета-излучения и возможности попадания радиоактивного загрязнения в организм".

Как уберечься от заражения

Люди, которые вынуждены работать с обломками российских боеприпасов (украинские воины, полиция, спасатели и т.д.), должны "применять средства индивидуальной защиты и соблюдать нормы радиационной безопасности и санитарно-гигиенических правил".

Всем остальным гражданам в Госатоме советуют "быть осторожными, не касаться таких обломков, не перемещать их, отойти на безопасное расстояние и проинформировать об опасной находке СБУ или Национальную полицию".

Что предшествовало

Тема стала актуальной после сообщения СБУ об обнаружении повышенного радиационного фона на обломках вражеской ракеты, прикрепленной к беспилотнику. Таким оружием оккупанты атаковали Черниговскую область в апреле 2026 года.

В частности, повышенный радиационный фон был зафиксирован на фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух–воздух", которые были обнаружены вблизи поселка Камка. Во время радиационного обследования в районе обломков зафиксирован повышенный уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что превышает естественный фон и представляет потенциальную угрозу для здоровья.

