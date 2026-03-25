Иран отклонил предложение США о прекращении войны: что оно предусматривало

Соединенные Штаты Америки через посредников прислали Ирану план прекращения войны на Ближнем Востоке из 15 пунктов. Однако Тегеран настроен завершать войну только на своих условиях.

Об этом сообщает иранский провластный телеканал PRESS TV. Согласно официальному заявлению, режим аятолл завершит войну только при соблюдении своих условий, поскольку предложение США там считают неприемлемым после его рассмотрения.

Что предшествовало

Как сообщала газета The New York Times, ключевым посредником в передаче плана стал главнокомандующий армии Пакистана Саид Асим Мунир, который, как считается, поддерживает тесные связи с Корпусом стражей Исламской революции.

В то же время непонятно, поддержал ли это предложение Израиль, который также участвует в боевой операции. Журналисты NYT содержания плана не видели, но неназванные чиновники заявляли, что в целом он касается программ Ирана по производству баллистических ракет и его ядерной программы.

Также в плане также обсуждаются и морские маршруты, поскольку с начала войны Иран фактически блокировал Ормузский пролив, что сократило поставки нефти и природного газа, приведя к резкому росту цен.

В существование плана не верят

В то же время британская газета The Guardian заявляла, что план содержит предложения, выдвинутые США во времяпрошлогодних ядерных переговоров, незадолго до того, как переговоры провалились из-за атаки Израиля на инфраструктуру, относящуюся к ядерной программе Ирана.

Издание отмечало, что этот план свидетельствует либо о недостаточной серьезности США в отношении переговоров, запланированных на эту неделю, либо же о желании Трампа сделать вид, что глава Белого дома достиг большего прогресса в достижении соглашения, чем на самом деле.

Некоторые дипломаты, близкие к теме переговоров, вообще заявили, что не верят в существование радикально иного нового документа США, и даже если Вашингтон его и разрабатывает, то Иран о нем еще не знает, не говоря уже об обеспечении их согласия.

Что говорят в Иране

В то же время Тегеран через регионального посредника заявил, что продолжит самооборону, не раскрывая подробности предложения, переданного Пакистаном.

"Неужели уровень вашей внутренней борьбы достиг стадии, когда вы ведете переговоры сами с собой?" – сказал спикер объединенного военного командования Ирана Ибрагим Зульфакари.

Между тем израильский 12 канал сообщал, что в обмен на отмену санкций Вашингтон требует от Тегерана ликвидации ядерного потенциала (в том числе трех ключевых объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо), выдачу обогащенного урана МАГАТЭ, превращение Ормузского пролива в свободную морскую зону и отказ от поддержки на территорию.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия", но в КСИР отвергли его заявления.

Как сообщал OBOZ.UA, США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

