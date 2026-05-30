'Угрожает безопасности граждан ЕС': Каллас пригрозила 'подорвать военную машину' России

Европейский Союз осуждает инцидент с попаданием российского беспилотника в жилой дом в Галаце, Румыния. Евросоюз выражает полную солидарность с Румынией из-за пострадавших в результате инцидента и одновременно угрожает "подорвать военную машину России".

Видео дня

Свою угрозу в отношении страны-агрессора Евросоюз исполнит "усилением санкций и давлением на Россию". Именно так высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас отреагировала на попадание российского дрона в многоэтажку в Галаце.

Безрассудные действия россиян

"Этот безрассудный поступок является прямым следствием войны России против Украины. Именно Россия несет полную ответственность за последствия своего эскалационного поведения и продолжения военных действий, которые угрожают безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру", – сказано в заявлении руководительницы европейской дипломатии.

В свою очередь Европа "усилит защиту от подобных угроз, в частности, через программу Eastern Flank Watch (так называемый "Восточный часовой", – OBOZ.UA) и другие инициативы по укреплению европейской оборонной готовности", – отметила Кая Каллас.

Постоянное нарушение Россией европейского воздушного пространства лишь усиливает решимость блока поддерживать Украину, добавила высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел.

"В связи с этим мы еще больше увеличим цену для Москвы и подорвем ее военную машину, усиливая санкции. Мы также будем работать с нашими международными партнерами для давления на Россию, чтобы она прекратила эту войну", – подчеркнула Кая Каллас.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 мая российский ударный дрон врезался в многоэтажный дом в Галаце, румынском городе недалеко от границы с Украиной. В результате взрыва в здании вспыхнул пожар; местные власти сообщили о по меньшей мере двух раненых (физически) и еще двух пострадавших (острая реакция на стресс).

Министерство обороны и президент Румынии возложили ответственность за этот случай именно на Россию. Было заявлено о закрытии российского генерального консульства в Констанце.

Главарь Кремля Владимир Путин, по его словам, всего этого не знал, потому что ему сообщили об инциденте только вечером 29 мая. Однако он почему-то уверен, что это был не российский, а украинский дрон.

В НАТО (Румыния является страной Альянса) еще официально на событие не отреагировали, если не учитывать комментариев представителей блока. Пока только ожидается, что Румыния инициирует действие четвертой статьи НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!