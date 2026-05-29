'Из нашего дома хорошо видно, как все горело': звездная украинская атлетка неожиданно быстро похудела после родов, но не могла есть сладкое во время беременности

Призер чемпионатов мира по прыжкам в длину и тройному Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук недавно стала мамой, но за считанные недели вернулась в прекрасную форму и называет материнство лучшим периодом в своей жизни. Хотя чемпионка Европы признается, что с появлением дочери появилась и большая тревога и постоянное волнение из-за желания сделать правильно.

В разговоре с OBOZ.UA Марина рассказала, кто подбирал имя для малышки – она или муж, призер Олимпийских игр по плаванию. Призналась, кто помогает ей в самые сложные моменты и собирается ли в ближайшее время возвращаться в сектор.

– Насколько изменило вас рождение ребенка?

– Мне вообще кажется, что после появления ребенка, жизнь абсолютно полностью меняется. Знаете, многие говорят, что нужно как-то так устраивать жизнь, чтобы в нее вписался ребенок. А мне кажется, что я сейчас пытаюсь вписаться в жизнь своего ребенка. Это лучший период в моей жизни, сто процентов, потому что очень долгожданный малыш. И он дарит столько эмоций, столько позитива, что просто словами даже этого не опишешь.

– Очень часто мамы в первые месяцы после родов такие истощенные, невыспавшиеся. А вы выглядите просто замечательно? Как вы это делаете, в чем секрет?

– Откровенно вам скажу: не знаю. Мне кажется, что здесь открываются какие-то потайные резервы (смеется). Я вообще такой человек, который любит поспать. И я очень волновалась из-за этого момента – как оно будет? Но, действительно, женщины в этом плане, мне кажется, просто фантастические. А как получается найти эти силы, эту энергию, я до сих пор не нахожу ответа на этот вопрос. Но как-то преодолеваем этот момент.

– То есть, маленькая София дает маме немного поспать и отдохнуть?

– Дает. Конечно, бывают и веселые ночи, и бывают лучшие. Не без этого, это ребенок. Иногда мне кажется, что она чувствует, что мне где-то надо поспать и делает ночь спокойнее. Поэтому благодаря этому двигаемся.

– А где не совпали для вас ожидания от материнства и реальность?

– Наверное, в том моменте, что я не могла подумать, что дети это настолько большая тревога, беспокойство. Очень за все волнуешься, чтобы сделать правильно, чтобы все было хорошо. Или где-то приболела, или еще что-то, ты уже себе что-то там переживаешь. И этот уровень тревоги он значительно выше, чем когда ты где-то волновался за своих друзей, близких или самого себя.

Потому что ты прекрасно понимаешь, что ребенок для тебя – самое ценное, самое важное. И тут я даже не могла подумать, что я такой буду человек, который иногда прям даже не знает, что делать дальше.

– Кто приходит на помощь в такие моменты?

– Конечно, бабушка. Моя мама в такие моменты очень выручает. Сама волнуется, но меня успокаивает.

– Как вы приходили в форму после родов? Насколько вам было тяжело?

– На самом деле очень легко. Организм как-то сам быстро привел себя в форму. Я планировала ориентировочно через два месяца начать тренировки. Поскольку почему-то я себе придумала, что лишний вес будет сбрасывать тяжело. Но как-то организм убрал абсолютно все, что было набрано во время родов без каких-либо физических нагрузок. То есть все сработало само собой.

– У нас считается, что мама делает одновременно все – и ребенка колышет, и готовит, и чистоту поддерживает, и за собой следит. Но вот на самом деле хватает времени на что-то еще, кроме ребенка? Что успеваете сделать для себя?

– Конечно, помогает бабушка, помогает дедушка. Приходит Миша с работы, всегда с малышом на руках, чтобы мне где-то можно было что-то сделать. Даже просто сходить в душ. Или я стараюсь для соцсетей какой-то контент снимать. И в этот момент все с пониманием относятся, подстраховывают. Например, Соня легла спать, кто-то за ней посмотрит, пока я сделаю то, что себе напланировала, придумала. Поэтому, конечно, есть время на себя, поскольку есть помощь от родных.

И откровенно скажу, когда помощи нет, мне кажется, что это просто сверхсложно. Потому что ты думаешь, как это все сделать. И оно хорошо, когда ребенок хорошо спит, а бывают же такие дни, когда малыш спать не хочет, или его что-то беспокоит, или у него не то настроение. И в такие моменты как раз очень нуждаешься в помощи.

– Когда выбирали имя, за кем было последнее слово? И как вообще возник вариант с Софией?

– Не знаю, у меня было два варианта. И пока мы еще не знали, кто у нас родится, я очень сильно волновалась, как мы будем выбирать имя мальчику, потому что нам ничего не нравилось. Мы просто сидели за столом, общались и не могли вообще даже каких-то хотя бы приблизительных вариантов подобрать.

А насчет девочки, у меня было два варианта. И Мише они также нравились – мы выбирали между Сашей и Соней. И даже уже, когда совсем немножко осталось до родов, меня Миша еще переспрашивал: ты уверена, что хочешь Соню? Может, все-таки будет Саша? Но вот почему-то хотелось, чтобы была Соня, и все. И почему-то я себе всегда думала: если у меня будут две девочки, то будет Саша и Соня (смеется).

– Ну, у вас еще все впереди. А легкую атлетику или вообще какой-то спорт смотрели во время беременности и уже после родов? Или его и без того было много в вашей жизни и хотелось отдохнуть?

– Конечно, все смотрим, всю беременность следила. Во время беременности даже открыла для себя просмотр тенниса. Потому что когда полноценно тренировалась, на самом деле следила преимущественно только за легкой атлетикой. На что-то другое времени элементарно не хватало.

А когда была беременна Соней, то мы с мамой смотрели очень много турниров по теннису, все соревнования. Следили за нашими девушками, парнями. Болели. Ну, а как по-другому? Ты в спорте провел 20 лет своей жизни и хочется болеть, хочется поддерживать. Поскольку ты знаешь, какой это тотальный труд. И хочется, чтобы у наших все получалось.

– А самой уже на дорожку или сектор хочется?

– Частично – да, а частично – как-то трудно сказать, что очень сильно хочется. Поскольку после Олимпиады я приехала человеком, который не знал, что мне делать дальше. И если, скажем, я не смогла сделать выбор, жизнь сделала его за меня. И сейчас я просто хочу взять максимум от того этапа жизни, который у меня есть – взять максимум от времени со своим ребенком.

А что касается дорожки, то, наверное, мне сейчас хочется видеть ее только в ракурсе каких-то легких, не изнурительных тренировок. Чисто для себя и для своего личного удовольствия.

– Что смогли позволить себе во время беременности из того, что было табу на протяжении спортивной карьеры?

– Откровенно вам скажу: я думала, что когда буду беременна, то позволю себе все. И это все было в плане питания. Я буду есть все, что захочу. Но у меня был очень сильный и очень затяжной токсикоз. И мне совсем не хотелось сладкого. Абсолютно. Я всю беременность не ела сладкое. И я всю беременность ходила и говорила: "Я думала, что я буду есть все, что хочу, а им то, что нужно".

А вот уже сейчас, после беременности, удается есть все, что хочется. И килограммы все равно уходят.

– К сожалению, мы живем в такое тяжелое время, когда над головами что-то постоянно летает, взрывается. Уже нашли свой алгоритм действий, когда начинается тревога? Хватаете в охапку и в укрытие?

– Мы живем в частном доме. Там каких-то таких вариантов, как хватать в охапку или еще что-то, нет. Но все равно, конечно, волнуешься, мониторишь ситуацию, чтобы понимать, что и как. У нас был очень сильный обстрел, когда Соне ориентировочно было где-то три недели. И довольно таки было страшно, потому что раздавались взрывы. А из нашего дома было очень хорошо видно, как все горело. Так в такие моменты не знаешь даже, как найти себе место и что вообще сделать.

– Есть на ближайшее время какие-то планы, кроме обязанностей мамы?

– На самом деле немножко уже есть. Потихоньку планирую. Конечно, хочется постепенно это все делать. Потому что не хочется терять время с малышами. Хочется все-таки по максимуму взять с этого момента. Поскольку все люди, которые меня окружают, говорили: дети растут быстро, наслаждайся.

И пока Соня только родилась, мне казалось: она же такая маленькая, где там быстро. А нам уже три месяца, и я успела забыть, какая она была, когда мы выезжали из роддома. И поэтому этот год реально хочется взять по-максимуму. Потому что я прекрасно понимаю, что я потом буду листать фотографии и думать: "Боже, какая сладкая булочка была, я хочу еще такую".

