НАТО начинает операцию 'Восточный страж' для усиления обороны восточного фланга, – Рютте

НАТО после вторжения российских дронов в Польшу начнет новую миссию под названием "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Альянса. К ней будут привлечены силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге в пятницу, 12 сентября, передает The Guardian.

"Восточный часовой придаст гибкости и силы нашей позиции и четко покажет, что как оборонительный альянс мы всегда готовы защищаться", – сказал он.

"Наибольшая концентрация нарушений воздушного пространства"

Налет российских БПЛА на Польшу Рютте назвал "самой большой концентрацией нарушений воздушного пространства НАТО".

Начиная брифинг, генсек НАТО заявил, что 10 сентября "многочисленные российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши", а средства ПВО Альянса были "активированы" для защиты территории НАТО.

"Хотя это была самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы наблюдали, то, что произошло в среду, не было единичным инцидентом", – сказал он.

Рютте напомнил, что подобные инциденты были зафиксированы в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.

"Безрассудство России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все более частым. Намеренно это или нет, но это опасно и неприемлемо", – добавил генсек.

Реакция Запада на вторжение дронов РФ в Польшу

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают нападением инцидент.

Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой черте".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицает, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

По данным немецких СМИ, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

12 сентября в Bloomberg сообщили, что НАТО готовит военные меры в ответ на нарушение воздушного пространства Польши. Также ожидается политический ответ, который будет координировать верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Как писал OBOZ.UA, в пятницу Радослав Сикорский прибыл в Украину. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал "существенные" переговоры по совместной безопасности, давлению на РФ и вступлению Украины в ЕС и НАТО.

