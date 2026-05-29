"А что там по 5-й статье?" В НАТО возмутили сеть реакцией на попадание дрона в многоэтажку в Румынии

Мария Дрофич
Иллюстрация - флаг РФ на фоне флага НАТО
Во время российской атаки на Украину дрон страны-агрессора попал в жилую многоэтажку в Румынии. Реакция НАТО на инцидент вызвала волну возмущения в сети.

Соответствующее сообщение в Х обнародовала пресс-секретарь НАТО Элисон Харт. Действия РФ чиновница назвала безрассудными и добавила, что альянс поддерживает связь с румынскими властями.

Кроме того, в НАТО заявили о продолжении работы над усилением системы защиты от различных угроз, в том числе и дронов.

"Мы осуждаем безрассудные действия РФ, и НАТО будет продолжать усиливать нашу оборону против всех угроз, в том числе дронов", – говорится в заметке.

После публикации заявления в сети возникла волна возмущения из-за такой реакции на инцидент.

Новость дополняется...

