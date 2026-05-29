"А что там по 5-й статье?" В НАТО возмутили сеть реакцией на попадание дрона в многоэтажку в Румынии
Во время российской атаки на Украину дрон страны-агрессора попал в жилую многоэтажку в Румынии. Реакция НАТО на инцидент вызвала волну возмущения в сети.
Соответствующее сообщение в Х обнародовала пресс-секретарь НАТО Элисон Харт. Действия РФ чиновница назвала безрассудными и добавила, что альянс поддерживает связь с румынскими властями.
Кроме того, в НАТО заявили о продолжении работы над усилением системы защиты от различных угроз, в том числе и дронов.
"Мы осуждаем безрассудные действия РФ, и НАТО будет продолжать усиливать нашу оборону против всех угроз, в том числе дронов", – говорится в заметке.
После публикации заявления в сети возникла волна возмущения из-за такой реакции на инцидент.
