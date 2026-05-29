'Ответственность лежит на России': Дан объяснил, как российский дрон оказался на территории Румынии

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что российский беспилотник, который врезался в жилой дом в городе Галац, вероятно изменил траекторию после того, как был поражен над территорией Украины. По его словам, ответственность за инцидент полностью лежит на России, которая продолжает атаки вблизи румынской границы.

Об этом пишет HotNews. Глава румынского государства посетил Галац, где осмотрел место падения дрона и пообщался с пострадавшими жителями дома.

Как российский дрон попал в Румынию

По словам Никушора Дана, в ночь атаки Россия запустила группу из 43 беспилотников, которые двигались с востока на запад через территорию Украины неподалеку от румынской границы.

"Это была группа из 43 дронов, которые пришли с восточного направления и пролетели над Украиной примерно в 20–30 километрах к северу от Дуная. Часть из них была сбита во время полета над украинской территорией, и один из беспилотников, который, вероятно, был поражен над городом Рени, изменил траекторию и полетел в сторону Галаца", — объяснил президент Румынии.

Он подчеркнул, что независимо от обстоятельств падения дрона ответственность за инцидент несет Россия, которая осуществляет массированные атаки вблизи границ стран НАТО.

Что известно о последствиях удара

Российский беспилотник упал на многоэтажный жилой дом в Галаце в ночь на пятницу около 02:00.

В результате инцидента два человека получили медицинскую помощь на месте, а женщина и ее 14-летний ребенок получили ожоги и были госпитализированы. Также из дома эвакуировали около 70 жителей.

После посещения больницы Дан сообщил, что состояние пострадавших не вызывает серьезных опасений.

"Я пожелал здоровья женщине и ее ребенку. У них есть травмы, но они совсем не тяжелые", – сказал он.

Президент добавил, что пострадавшие находятся в хорошем психологическом состоянии, поддерживают связь между собой и настроены оптимистично.

Самый серьезный инцидент для Румынии с начала войны

Никушор Дан назвал падение российского дрона на жилой дом в Галаце самым серьезным инцидентом по безопасности на территории Румынии с начала полномасштабной войны России против Украины.

После происшествия президент Румынии провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Кроме того, Бухарест объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

Инцидент стал очередным подтверждением того, что российская война против Украины создает риски не только для украинцев, но и для соседних государств, в частности стран-членов НАТО, территории которых все чаще оказываются под угрозой из-за российских атак вблизи границ Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 29 мая российский беспилотник врезался в многоэтажку в городе Галац в Румынии. Пострадали четверо гражданских: два человека получили ранения, еще двое нуждались в помощи из-за острой реакции на стресс. Румынский город совсем рядом с Одесской областью, которая ночью 29 мая находилась под атакой беспилотников России.

