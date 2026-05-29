"Тут хозяева – крысы и россияне": во что превратились города Донбасса за время оккупации и о чем говорят местные жители

На подконтрольной российским захватчикам территории Донецкой области жизнь становится тяжелее с каждым днем. Причем это касается и тех населенных пунктов, которые находятся под оккупацией "всего" два года, и тех, которые все 12. "Новая власть" кормит обещаниями, в которые уже мало кто верит – и продолжает отбирать последнее.

Что изменилось за время оккупации на примере трех городов – читайте в материале OBOZ.UA.

Донецк: 12 лет падения в пропасть

Областной центр – один из "старожилов" оккупации. Под контролем России он оказался еще весной 2014 года. 7 апреля после захвата административных зданий была провозглашена "Донецкая народная республика", а уже 11 мая под дулами автоматов провели псевдореферендум. И в итоге 12 была провозглашена "независимость ДНР".

Россия финансировала "республику", но так – чтобы не дать умереть. Как говорится, деньги шли на поддержание штанов. В то же время, зарабатывала на истерзанном боевыми действиями регионе, не гнушаясь и обычным мародерством: в том же Донецке были разграблены крупнейшие заводы и предприятия, оборудование вывозили на территорию страны-агрессора.

Только в феврале 2022 года, за три дня до полномасштабного вторжения в Украину, РФ признала "ДНР". А в сентябре уже цинично "включила" в свой состав.

Пророссийская часть местных жителей радовалась тому, что уж теперь-то "настанут лучшие дни", хотя на протяжении восьми месяцев испытали на себе жесткую, насильственную мобилизацию. Мужчин отлавливали и бросали в пекло войны, а поток гробов не кончался.

Тем не менее коллаборанты радовались упрощенному порядку получения гражданства РФ, а пожилые дончане – перспективе получения более солидных российских пенсий. "ДНРовские" действительно были скромнее.

Но жизнь в оккупированной "столице республики" становилась тяжелее с каждым днем. Да, в магазины хлынул поток товаров из РФ, но например молочная продукция – отвратительного качества. Цены на все резко выросли. Еще тяжелее стало с лекарствами – проверенные украинские и импортные не достать, российские же дженерики слабо помогают. В ряде районов позакрывалось много аптек, даже в одном из центральных – Киевском.

Дошло и до того, что в продаже появилась много воды (!) из России. Например, с Кавказа. Но дорого. А с водоснабжением в Донецке ситуация до сих пор критическая.

Например, воду могут давать всего на 3-4 часа два-три раза в неделю. Но жители верхних этажей многоэтажек ее не видят в принципе.

"Вода из крана – техническая, пить ее или готовить на ней еду просто нельзя. Вонь, ил, коричневый осадок… Если постираешь в ней светлые вещи, они становятся грязного оттенка. Я даже умываюсь покупной", – рассказала OBOZ.UA жительница Донецка, которая была вынуждена остаться в оккупации из-за больных родственников.

Несмотря на регулярные обещания гауляйтера Дениса Пушилина, которыми он разбрасывается с завидной регулярностью, ситуация становится только хуже. Не помогли и многочисленные обращения к Путину.

"Если коротко – у нас коммунальная катастрофа. Вода, теплоснабжение, вывоз мусора… Все это сошло на нет. Наш некогда ухоженный, чистый город превратился в зону выживания. Сейчас тут хозяева крысы, которые расплодились и разгуливают пешком даже по центральным улицам, и россияне. Символично, правда? Да, центр Донецка украшен, иллюминация, но это все показуха. Мы продолжаем катиться в в пропасть", – с горечью говорит дончанка.

Авдеевка: не город, а кладбище

Более двух лет тому была оккупирована Авдеевка. Сегодня в разрушенном на 98% городе отсутствуют газо- и водоснабжение, а электричество есть только от генераторов. Воду иногда привозят в бутылях, но в основном местные жители берут ее из скважин. О качестве ее и наличии токсичных элементов, тех же тяжелых металлов, лучше не задумываться.

Накануне полномасштабного вторжения российских оккупантов в Авдеевке было около 33 тысяч жителей, сегодня – 500-700. Подавляющее большинство – глубоко пожилые люди.

Хоть как-то выжить можно в частном секторе – развести костер, вырастить какие-то овощи, сохранить продукты в подвале.

Несмотря на обещания российских властей после "освобождения" отстроить "поврежденные" жилые дома (по которым сами же оккупанты и били) – этого, конечно же, не произошло. Из более чем 150 многоэтажек пригодными к ремонту признаны лишь малая часть, а остальные подлежат сносу. Если вообще кто-то будет тратить на это деньги.

В российских пропагандистских СМИ, правда, упоминают о восстановленных пяти "хрущевках" и здании "администрации". А сейчас чуть ли не каждый день показывают фото, как идет ремонт еще одной многоэтажки – строителями из Югры (Ханты-Мансийский округ РФ).

Пятиэтажyую "хрущевку" на 70 квартир уже второй год не могут довести до ума. Правда, дом обещают сдать до конца года. Но это не точно.

Тем временем, в социальных сетях "Авдеевский коммунальный отдел" сообщает где идет прием жалоб на… санитарное состояние придомовых территорий в разрушенном в результате тяжелых боев городе. Что выглядит просто как издевка.

"Ни школ, ни больницы, ни, давайте говорить откровенно, хоть каких-то перспектив. Там живут старики, часть из них действительно ждали "освободителей", часть – остались от безысходности. Медпомощи нормальной они не видят: о том, чтобы сдать анализы, пройти обследование – и речи нет. Единственное я слышала, что к ним иногда привозят врача: давление измерить, какие-то таблетки "гуманитарные" раздать – на этом все", – рассказала OBOZ.UA бывшая жительница Авдеевки Ольга.

Она узнает новости о родном городе от дальних родственников в одном из соседних населенных пунктов. Тоже оккупированном.

Как видим, обещания гауляйтеров "ДНР" и кремлевских чиновников "быстро возродить" город остались просто словами. 5-7 домов за более чем два года – "рекордный" темп.

Мариуполь: миллионы на крови

Иная ситуация, чем в Авдеевке, в оккупированном четыре года назад Мариуполе. Хотя город также очень сильно пострадал от боевых действий, российских авиаударов: весной 2022 года там было повреждено или уничтожено более 90% жилого фонда и инфраструктуры. А это почти 1400 многоэтажек и около 11 тыс. частных домов. Из них (по утверждению оккупационной власти) примерно 40% получили критические повреждения и не подлежат восстановлению.

Тем временем за годы оккупации город очень изменился. Там действительно полным ходом идет строительство, которое ведут российские компании. Но есть нюанс.

Захватчики сделали ставку на возведение коммерческого жилья для продажи по льготной ипотеке. В то же время, возведение бесплатного "компенсационного" жилья для местных жителей, потерявших квартиры, фактически было свернуто.

Более того, активно идет экспроприация имущества: из-за нехватки жилья оккупанты массово "национализируют" уцелевшие квартиры, объявляя их бесхозяйными, и передают или продают понаехавшим россиянам. В первую очередь заселяют туда военных, медиков, учителей, полицейских и т.д.

Сначала это коснулось домов и квартир, владельцы которых бежали, спасаясь от войны. Но сегодня отбирают даже у тех, кто остался в городе и обзавелся паспортом РФ.

Аппетит приходит во время еды и в мае 2026-го началась масштабная волна "национализации".

21 мая российские захватчики, чьи руки по локоть в крови, цинично и с размахом праздновали "День освобождения Мариуполя". В мероприятиях были задействованы местные жители, в том числе и дети, которых заставили примерять на себя роль "защитников".

Но реалии таковы, что коренных мариупольцев с каждым днем все активнее выдавливают из родного дома и завозят мигрантов: помимо россиян – из стран Центральной Азии. Таким образом меняя этнический состав и избавляясь от малейших признаков нелояльности к оккупационной власти.

Некоторые мариупольцы еще пытаются выходить на пикеты и писать обращения к Путину. Но, конечно же, без толку.

И это еще не конец...