'Кто говорит, что это наш?' Путин в своей манере отреагировал на попадание российского дрона в дом в Румынии. Видео

Российскому диктатору Владимиру Путину, по его словам, только сегодня вечером, 29 мая сообщили о попадании боевого дрона в жилую многоэтажку в румынском городе Галац. Тем не менее, у него уже есть собственная версия того, что произошло. В частности, главарь Кремля считает, что в Галаце взорвался украинский беспилотник.

Так или иначе, "никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы", отметил Путин. Так диктатор РФ прокомментировал ночной инцидент в Румынии.

Что именно сказал Путин

По его словам, в ЕС всегда "первая реакция на любой беспилотник – назвать его российским, а потом выясняется, что это не так". В любом случае Россия готова провести "объективное расследование" и предоставить свою оценку ситуации. Но только при условии, что ей из Румынии "передадут объективные данные" сказал Путин.

Он также назвал свою версию событий в румынском Галаце. По версии Путина в Румынии "упал украинский дрон", который якобы сбился с курса из-за действий РЭБ или несовершенства данных.

Что говорил Геббельс

По этому поводу, а также по поводу сообщений о подготовке России к войне с другими странами в Европе российский диктатор процитировал Йозефа Геббельса – "чем невероятнее выглядит ложь, тем быстрее в нее поверят". В общем, по словам Путина, Россия якобы "никогда не угрожала и не угрожает" европейским странам.

Что интересно – сразу после этого заявления главарь Кремля назвал любую страну "законной военной целью", если есть "прямая военная угроза России". Именно так Путин прокомментировал якобы запуски украинских БПЛА по РФ с территории Латвии. И в придачу главарь Кремля пообещал "сравнять с землей тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО" – опять таки, в адрес тех стран, которым, по его словам, РФ "никогда не угрожала и не угрожает".

Что не так со словами Путина

Как сообщал OBOZ.UA, ночью на 29 мая в румынском городе Галац прогремел взрыв. Ему предшествовало объявление воздушной тревоги из-за очередной воздушной российской атаки Украины. Как выяснилось, взрыв произошел из-за попадания боевого беспилотника в жилую многоэтажку города.

Румынский город расположен совсем рядом с Одесской областью, которая в то же время 29 мая находилась под атакой беспилотников России. Об этом свидетельствуют объявленные в указанные часы (с полуночи до двух часов ночи) воздушные тревоги на территории Украины.

В это время на всех прилегающих к Украине российских территориях воздушная тревога не объявлялась.

К тому же, в Министерстве национальной обороны Румынии отмечают, что именно российские БПЛА в указанные часы фиксировались на их радарах.

По поводу инцидента в МИД Румынии вызвали российского посла, а не украинского.

