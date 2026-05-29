Российский беспилотник врезался в многоэтажку в Румынии, пострадали люди

Ночью 29 мая в Румынии, в городе Галац прогремел взрыв. Ему предшествовало объявление воздушной тревоги из-за очередной воздушной российской атаки Украины. Как выяснилось, взрыв произошел из-за попадания боевого беспилотника в жилую многоэтажку города. Известно о двух пострадавших из-за этого удара БПЛА.

Видео дня

Об этом сообщают румынские издания. Они не конкретизируют, чей именно беспилотник атаковал жилую многоэтажку в Галаце. В свою очередь Osint-сообщество Exilenova+ собрало видео, которыми активно делятся румыны.

Есть все основания полагать, что в Галаце взорвался российский дрон – румынский город совсем рядом с Одесской областью, которая ночью 29 мая находилась под атакой беспилотников России.

В частности, согласно сообщениям Воздушных Сил, группы вражеских БпЛА врага летели на Одесскую область в направлении Рени. От него до румынского Галаца всего 20 километров.

Как отмечают румыны, после взрыва начался пожар на 10 этаже.

Полиция и спасательные службы Румыния, которые работают на месте, сообщают о двух раненых и семи десятках эвакуированных из здания людей.

Ранее в Румынии неоднократно находили российские дроны, которые летели атаковать Украину. Напомним например, как в уезде Тулча между населенными пунктами Лункавица и Векерени нашли фрагменты российского беспилотника – заявлялось, что "инцидент расследуют компетентные органы", но расследование не привело даже к "глубокой обеспокоенности" или какой-то другой чисто дипломатической реакции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!