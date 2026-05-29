Штрафы до 34 тыс. грн: в Украине планируют усилить ответственность за нарушение правил донорства крови

В Украине могут существенно усилить ответственность за нарушение законодательства в сфере донорства крови и ее компонентов. В частности, для должностных лиц предлагают ввести штрафы до 34 тысяч гривен, а за повторные нарушения – временный запрет занимать определенные должности.

Соответствующий правительственный законопроект №13630 уже поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Какие изменения предлагает законопроект

Документ был разработан Кабинетом Министров во исполнение статьи 428 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Его целью является приближение украинского законодательства к европейским стандартам в сфере деятельности служб крови.

Законопроект предусматривает введение дифференцированной административной ответственности за нарушение требований к заготовке, тестированию, переработке, хранению, распределению и реализации донорской крови и ее компонентов.

В частности, за нарушение технологического процесса должностным лицам субъектов системы крови и медицинских учреждений, осуществляющих переливание крови, будет грозитьштраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Отдельно предлагается установить ответственность за передачу донорской крови и ее компонентов для переливания медицинским учреждениям, которые не имеют соответствующих полномочий. За такое нарушение предусмотрен штраф от 1700 до 5100 гривен.

В случае повторного нарушения в течение года размер штрафа может вырасти до 10 200 гривен. Кроме того, нарушителя могут лишить права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком на один год.

Усиление ответственности за принуждение к донорству

Законопроект также предусматривает изменения в Уголовный кодекс Украины.

Речь идет об уточнении положений статьи 144 УКУ, которая касается насильственного принуждения к донорству крови или ее компонентов, а также изъятия крови путем обмана с целью использования человека как донора.

Документ предлагает значительно повысить штрафы за такие действия. Если сейчас санкция предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то после изменений он может составлять от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов — от 17 до 34 тысяч гривен.

Когда новые правила могут вступить в силу

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал профильному Комитету по вопросам правоохранительной деятельности поддержать законопроект и вынести его на рассмотрение парламента в первом чтении.

Также депутаты призвали ускорить прохождение документа в комитетах и его рассмотрение в сессионном зале Верховной Рады.

В то же время законопроект предусматривает, что новые нормы вступят в силу не сразу. Закон начнет действовать со дня официального опубликования, но его положения будут вводиться в действие только через год после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине донорам не платят из государственного бюджета, но в некоторых частных клиникахза сдачу крови можно получить от 278 грн в зависимости от объема донации. Также, согласно действующему законодательству, в день донации, медицинского обследования и на следующий день донор освобождается от работы, студентов в эти дни освобождают от занятий, а военнослужащих – от нарядов, вахт и других форм службы.

