'Убийства и казни прекращаются': Трамп сделал новое заявление по Ирану. Видео

В ближайшее время Соединенные Штаты не начнут атаковать Иран. Администрация американского президента Дональда Трампа получила информацию, что в Иране "убийства и казни прекращаются", поэтому США пока намерены лишь "внимательно следить" за событиями в этой стране.

Видео дня

Об этом ночью на 15 января (соответственно, утром в США) сообщил сам Дональд Трамп. Он не уточнил, откуда именно была получена информация о прекращении подавления протестов в Иране, но подчеркнул, что "это очень хорошая информация".

Что именно сказал Трамп

"Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются. Они остановлены. Они останавливаются. И никакого плана относительно новых или ранее запланированных казней не будет. Так мне это сказали из достоверных источников. Мы об этом узнаем", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, уже "сегодня должно было состояться много казней", но "все они уже не состоятся".

Трамп подчеркнул – он надеется, что полученная информация соответствует действительности, но не готов поручиться за ее правдивость.

"Нам сообщили из надежных источников, и я надеюсь, что это правда. Но кто знает, правда ли это? Кто может знать? Сумасшедший мир, вы видели это последние несколько дней", – заметил он.

Военный удар по Ирану

Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, "сняты ли с повестки дня военные действия против Ирана". Но намекнул, что именно в ближайшее время их не будет, потому что США хотят "посмотреть, как будет развиваться процесс"

"Мы будем наблюдать и смотреть, как будет развиваться процесс. Но мы получили хорошую, очень хорошую информацию от людей, которые в курсе того, что там происходит", – именно такими словами американский президент ответил на указанный вопрос.

Что предшествовало

Во второй половине дня 14 января появилась информация, что США могут ударить по Ирану военной силой в ответ на жестокое подавление протестов и убийства активистов. Причем по одной из версий, эти удары могут произойти "в течение следующих 24 часов".

По крайней мере, так агентству Reuters сообщили два чиновника из Европы. Аналогичные, хотя менее уверенные относительно "следующих 24 часов" сообщения появились и в ряде других авторитетных изданий.

Как сообщал OBOZ.UA, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года. Точное количество убитых неизвестно: американская правозащитная группа HRANA по состоянию на 14 января подтвердила смерть 2403 протестующих и 147 человек, связанных с правительством, а также 18 137 арестов.

Причем 13 января Дональд Трамп призвал иранцев продолжать активные действия против властей, обещая, что "помощь уже в пути". За день до этого он ввел пошлины в размере 25% на все коммерческие операции с Америкой для стран, которые сотрудничают с Ираном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!