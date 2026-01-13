Трамп ввел новые пошлины для всех стран, ведущих бизнес с Ираном: сколько будут платить

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых экономических ограничений против государств, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Речь идет о пошлине в размере 25% на все коммерческие операции с США для таких стран. Решение было озвучено в воскресенье, 12 января, и вступает в силу немедленно.

Видео дня

В своей заметке в социальной сети Truth Social президент США заявил о немедленном введении тарифов. Он подчеркнул, что решение является окончательным и не подлежит дальнейшему пересмотру. По словам Трампа, пошлины распространяются на все виды торговых операций с Соединенными Штатами.

Трамп сообщил, что ограничения касаются любого государства, которое поддерживает деловые связи с Тегераном. По его словам, новые правила будут действовать без переходного периода и не предусматривают исключений.

"Начиная с сегодняшнего дня, любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на все операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот указ является окончательным и не подлежит пересмотру", – написал он.

Давление на Тегеран

Решение о пошлинах было объявлено на фоне заявлений Трампа относительно контактов с иранскими властями. Американский лидер ранее сообщил, что руководство Ирана вышло на прямую связь с предложением переговоров. По его словам, Тегеран ищет договоренностей из-за усталости от постоянного давления со стороны США.

Трамп также связал изменение риторики Ирана с жесткими предупреждениями Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы вмешаться в случае дальнейшего применения летальной силы против участников антиправительственных протестов в Иране.

Возможные сценарии

В то же время в Белом доме рассматривают различные варианты дальнейших действий. По информации CNN, администрация Трампа анализирует широкий спектр мер – от точечных военных ударов до новых санкций против ключевых секторов иранской экономики.

Речь идет, в частности, об энергетической отрасли и банковской сфере Ирана. Несмотря на заявленную готовность к диалогу, Трамп подчеркнул, что США оставляют за собой право на решительные шаги в случае эскалации насилия со стороны иранских властей.

Что предшествовало

Ожидается, что глава Белого дома проведет встречу со своей командой по национальной безопасности во вторник, 13 января, чтобы обсудить варианты поддержки протестов и ослабления иранского режима.

Трамп в воскресенье предупреждал, что рассматривает "очень сильные варианты" реагирования на ситуацию в Иране.

"Мы очень серьезно к этому относимся". Военные рассматривают этот вопрос. Мы рассматриваем очень убедительные варианты. Мы примем решение", – уверял он, не раскрывая никакой конкретики.

Как писал OBOZ.UA:

– Санкции, политический кризис, массовые протесты и рост международной напряженности вызвали историческое обесценивание национальной валюты Ирана, который является последовательным союзником России. По состоянию на 12 января курс риала впервые достиг 0 евро за 1 риал.

– Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Дональда Трампа ликвидировать верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллу Али Хаменеи. По его словам, дальнейшие действия США должны быть направлены на поддержку протестующих и давление на иранские власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!