'Помощь уже в пути': Трамп призвал иранцев продолжать протесты

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать массовые протесты и активные действия против власти. Он сделал заявление 13 января на фоне продолжающихся демонстраций в Иране, которые сопровождаются жестким подавлением со стороны силовиков. По словам американского президента, Вашингтон прекратил контакты с иранскими чиновниками до остановки насилия.

Трамп опубликовал обращение на собственной платформе Truth Social 13 января. В заметке он заявил, что отменил все встречи с представителями иранских властей, пока продолжаются убийства протестующих, и добавил фразу о том, что помощь уже в пути. Деталей относительно содержания этой помощи или форм ее предоставления президент США не привел.

Нынешние акции протеста стали одним из самых серьезных вызовов для клерикального руководства Ирана со времен Исламской революции 1979 года. Сначала люди выходили на улицы из-за резкого роста инфляции и падения национальной валюты. Но довольно быстро социально-экономическое недовольство переросло в более широкое антиправительственное движение.

В заявлениях Трампа звучали прямые призывы к активным действиям. Он обратился к иранцам с предложением захватывать институты и фиксировать имена тех, кого он назвал убийцами и обидчиками, которые, по его словам, впоследствии заплатят большую цену. Эти формулировки вызвали оживленную реакцию как среди сторонников протестов, так и среди международных наблюдателей.

Правозащитные организации сообщают, что иранские власти жестко подавляют демонстрации по всей стране. По их данным, в результате разгона акций погибли более 600 человек. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника, назвало еще более высокую цифру – около 2000 погибших.

Соединенные Штаты и другие западные государства ранее уже осуждали репрессии со стороны иранского правительства. Кроме того, против Тегерана были введены санкции за попытки разработки ядерного оружия, что иранские власти отрицают. Президент Дональд Трамп также заявлял, что США рассматривают несколько очень жестких вариантов действий в ответ на подавление протестов, среди которых он упомянул и возможность ударов по Ирану.

Отдельно Трамп объявил 12 января овведении 25-процентной пошлины для стран, которые ведут бизнес с Ираном. Этот шаг, как отмечало американское издание Bloomberg, может повлиять на ключевые торговые отношения США в мире, ведь среди партнеров Ирана есть не только соседние государства, но и Индия, Турция и Китай.

