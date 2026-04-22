У Трампа готовят разделение союзников НАТО на 'хороших' и 'плохих' – Politico

В администрации президента Соединенных Штатов были созданы перечни "хороших" и "плохих" стран НАТО; критерием такого распределения стали позиции государств по отношению к просьбе Дональда Трампа поддержать войну с Ираном. Теперь администрация американского лидера прорабатывает указанные списки в попытке найти способы наказать отказавшихся союзников.

Списки "хороших" и "плохих" союзников по Альянсу были созданы еще накануне визита генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон в этом месяце. Об этом изданию Politico сообщили источники из числа европейских дипломатов и чиновников Пентагона.

Угрозы "непослушным"

Общую идею такого распределения на "послушных" и "непослушных" союзников по Альянсу еще в декабре прошлого года озвучил глава Пентагона Пит Гегсет. Правда, тогда критерием было отношение стран-членов НАТО к требованию США увеличить размер взносов в оборонный союз.

"Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. А союзники, которые все еще никак не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями"", – угрожал Гегсет.

Как отмечают источники издания, уже созданные списки "похоже, отражают эту концепцию".

Кто в каком списке

Однако в администрации Трампа скрывают любые детали, пока планируются варианты "наказания непослушных". Причем источники отмечают, что нет ясности, какими могут быть льготы для "послушных" и последствия для других.

"Кажется, у них нет каких-то конкретных идей, когда речь идет о наказании "плохих" союзников. Перемещение войск (то есть вывод, – OBOZ.UA)– это один из вариантов. Но это главным образом накажет сами США", – цитирует издание свой источник.

Но в Politico предполагают, что однозначно среди "плохих и непослушных" будут Великобритания, Германия, Италия и т.д., а "румыны и поляки остаются в благосклонности американского президента".

Что предшествовало

Напомним, что Трамп во время вышеупомянутой встречи с Рютте в Белом доме заявил о разочаровании союзниками по Альянсу. Причиной стали действия тех европейских государств, которые, по его мнению, не выполнили своих обязательств во время американской операции против Ирана.

Соответственно, американский лидер пообещал пересмотреть членство США в Альянсе.

Также Трамп объяснял, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

