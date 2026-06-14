Ярым бандеровцем меня сделал, понятно, не Навроцкий, который это моё ощущение просто весьма усиливает, а, безусловно, Путин.

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Далее текст на языке оригинала.

(Хоча в тому, що Харків сьогодні український як ніколи, є вже й певна навроцька заслуга.)

І зовсім не має значення, що я за народженням – російськомовний Кірш. Хоч Кірш, хоч Кіршманштейнбергзонфельдбаум — жодної ролі це вже не відіграє.

Кожен вибух у Харькові (як і черговий бздик любих поляків) мене все більш опетлюрює-обандерює.

Бо Україна – це й я. Без мене моя країна неповна.

Тож "денацифікація", як і варто було очікувати, спрацювала в зворотній бік.

До речі – щодо нацизму.

Зверніть увагу:

Путін ніколи не каже про РОСІЙСЬКИЙ світ чи про якісь РОСІЙСЬКІ духовні ціннощі!

Все це в нього – виключно "РУСЬКЕ"!

Адже решту народів навіть власного мордору він вважає лише гарматним м’ясом…