Блог | Ничто не генерирует патриотизм в нашей стране настолько мощно, как борьба с "украинским нацизмом"
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Ярым бандеровцем меня сделал, понятно, не Навроцкий, который это моё ощущение просто весьма усиливает, а, безусловно, Путин.
Далее текст на языке оригинала.
(Хоча в тому, що Харків сьогодні український як ніколи, є вже й певна навроцька заслуга.)
І зовсім не має значення, що я за народженням – російськомовний Кірш. Хоч Кірш, хоч Кіршманштейнбергзонфельдбаум — жодної ролі це вже не відіграє.
Кожен вибух у Харькові (як і черговий бздик любих поляків) мене все більш опетлюрює-обандерює.
Бо Україна – це й я. Без мене моя країна неповна.
Тож "денацифікація", як і варто було очікувати, спрацювала в зворотній бік.
До речі – щодо нацизму.
Зверніть увагу:
Путін ніколи не каже про РОСІЙСЬКИЙ світ чи про якісь РОСІЙСЬКІ духовні ціннощі!
Все це в нього – виключно "РУСЬКЕ"!
Адже решту народів навіть власного мордору він вважає лише гарматним м’ясом…